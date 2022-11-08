Creel le manda libro a AMLO sobre democracia y oligarquía

Ciudad de México. Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados le dedica y envía de regalo el libro “La Política” de Aristóteles al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para entender lo que es la democracia y la oligarquía.

Dijo que mientras esperara a que le llegue el diccionario que prometió en su conferencia mañanera.

Ante los medios de comunicación el panista estampo su firma en el libro y señaló: “Voy a enviarle este libro dedicado, firmado, el libro de “La política”, de Aristóteles, al presidente de la República, para que podamos reflexionar aún más sobre el concepto de oligarquía, de tal manera que podamos estar preparados por si decide que dialoguemos… y yo sigo en espera del diccionario de la política, que con mucho gusto voy a leer, si es que me lo envía el presidente”.

En la dedicatoria Santiago Creel escribió “El pueblo somos todos incluyendo la oposición, las minorías y la diversidad que existe en el país. Sin ser este un diálogo cuando menos se ha abierto la comunicación entre usted y yo, gracias a los antiguos griegos”.

Marcha del domingo no es contra AMLO sino contra su iniciativa: Creel

El panista Santiago Creel Miranda, pidió al presidente López Obrador no personalizar la marcha programada para el próximo domingo en defensa del INE.

Aseguro que ni la convocatoria ni la manifestación es en contra del presidente AMLO sino de su iniciativa de reforma electoral y lo que esta generaría en el país.

“La marcha es en contra de una iniciativa…No es una cuestión de personas, es una cuestión de propuestas, de posicionamientos políticos, y los que vamos a marchar el próximo domingo, estamos en contra de que se desbarate, de que se acabe, el árbitro electoral. Estamos en contra de que un partido domine al árbitro electoral. Estamos en contra de que el presidente siga concentrando poder político, como lo ha hecho hasta ahora y que intente, con esto, concentrarlo aún más. El concepto de oligarquía viene precisamente de esto”, precisó Creel Miranda

Al final, el también presidente de la Cámara de Diputados manifestó su confianza en que Morena no cuente con las dos terceras partes de los votos para reformar la Constitución en materia electoral.