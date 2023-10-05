Criminal de poca monta detenida por robar más de 12 mil pesos en productos de una tienda

Con el carrito de súper lleno de mercancía una criminal de poca monta pretendía salir de la tienda sin realizar el pago correspondiente en un establecimiento de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Fue personal de seguridad del negocio quien solicitó el apoyo de los elementos en el cruce de Prolongación Bosques de Reforma y la calle Loma de la Palma, en la colonia Vista Hermosa.

La mujer se molestó cuando el guardia le exigió el pago de los productos

Al entrevistarse con una persona, quien se identificó como empleada de seguridad privada de una tienda de autoservicio, señaló que la criminal de poca monta fue sorprendida cuando sustrajo varios artículos de la tienda, con un valor superior a los 12 mil pesos y cuando le cuestionaron por el pago de los productos se puso violenta, golpeó e insultó al guardia que le requirió el ticket.

Motivo por el cual los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, le solicitaron el comprobante de pago de los productos y no pudo acreditar la compra.

En atención a la denuncia, la Fichita del Día de 38 años de edad fue detenida y trasladada, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

¿Qué pasa con las personas que son sorprendidas robando en un súper?

La respuesta lógica y como lo vimos en este caso es que proceda a la detención y esta aplica cuando el objeto robado está en manos del infractor, o aun cuando lo deje de inmediato al ser descubierto. Al tratarse de una detención en flagrancia no es necesaria la orden judicial.

Si la detención la realiza un empleado de la tienda o guardia de seguridad debe poner al infractor a disposición de la autoridad competente.

Siempre y cuando el robo no sea con violencia es considerado como un delito no grave, por lo que el infractor podrá seguir su proceso en libertad, una vez que el juez lo haya vinculado a proceso en la primera audiencia.

¿Qué sanciones puedo esperar?

En la Ciudad de México la sanción por el delito de robo es de 6 meses a dos años de prisión siempre que el valor del objeto robado no supere las 300 UMAs[1] ($24,000 aproximadamente).



