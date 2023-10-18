Criminales de poca monta asaltan negocio y huyen en un taxi

Policías preventivos detuvieron a cuatro criminales de poca monta que asaltaron un negocio en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El reporte del robo en proceso en calles de la colonia Industrial salió desde el Centro de Comando y Control (C2) Norte.

Los uniformados que realizaban patrullajes de seguridad en la zona se apresuraron a la calle de Río Blanco y La Polar, en el punto una mujer y un hombre, que se identificaron como los encargados del establecimiento, señalaron que poco antes, cuatro criminales de poca monta, entre los que se encontraba una mujer, habían ingresado a su negocio y tras amargarlos con lo que parecía ser un arma de fuego, los despojaron de sus teléfonos celulares y dinero en efectivo, para después huir del sitio a bordo de un vehículo con cromática de taxi de color rosa con blanco.

En respuesta a la denuncia ciudadana y en coordinación con los operadores del C2, los policías implementaron un dispositivo para ubicar a los presuntos responsables.

El vehículo implicado fue ubicado en calles de la colonia Cuauhtémoc Pensil, de la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que de inmediato fue interceptado por los oficiales.

Cuatro celulares y más de 4 mil pesos les fueron decomisados

En apego al protocolo policial a las Fichitas del Día les fue realizada una revisión en la que les aseguraron cuatro equipos celulares, una bolsa de piel de color negro que contenía distintas tarjetas bancarias y dinero en efectivo, objetos que fueron reconocidos plenamente por los denunciantes.

Por estos hechos los tres hombres de 24, 29 y 51 años la mujer de 31 años de edad, fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Dos de los infractores ya tienen historial delictivo

Dos de las Fichitas del Día cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México

En cruce de información destacó que la detenida de 31 años cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año de 2020, por el delito de robo, además de contar con una presentación al Ministerio Público en el mismo año por el delito de robo a transeúnte.

Además, se supo que el detenido de 29 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2020 por el delito de Robo.

