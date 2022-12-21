Crisis con Perú y España aislarán a México: Santiago Creel

Tras calificar como errática la política exterior mexicana, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, sentenció que los pleitos políticos, comerciales y la injerencia en asuntos internos de otras naciones del Ejecutivo Federal ponen a México en el riesgo de perder importancia en el panorama internacional. En conferencia de prensa, el legislador del PAN lamento los últimos acontecimientos en la relación México - Perú, lo cual, sostuvo, deja en evidencia que la actual política diplomática se está llevando a cabo por ideologías algo que no había pasado en el país y que debe prender focos de alerta.

Pide que presidente corrija el rumbo de la política exterior.

“Nos estamos quedando solos; y ¿por qué?, pues porque se ha llevado una política en materia de relaciones exteriores totalmente errática…. puede haber un tropiezo en un caso aislado, esto ya es un patrón recurrente, es un sistema de llevar a cabo las relaciones internacionales con el mundo… es una coyuntura que tiene consecuencias económicas, políticas, diplomáticas y que hacen ver a México cada vez con un menosprecio. No puede México seguirse aislando, aislando del mundo, rompiendo relaciones, como lo ha hecho con España, y ahora con Perú”, dijo el Santiago Creel.

Para el presidente de la Cámara de Diputados es urgente que el presidente López Obrador corrija el rumbo y se apegue a los principios de respeto a la autonomía de los pueblos y de no intervención en asuntos internos de otras naciones.