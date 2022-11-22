Cristiano Ronaldo dejará al Manchester United tras criticar al club

Cristiano Ronaldo dejará al Manchester United. La noticia se anunció semana después de que se diera a conocer una entrevista al futbolista en la que criticaba a algunos de sus compañeros del club.

Este martes, el Manchester United anunció mediante un mensaje en Twitter que Cristiano Ronaldo dejaría el club debido a un acuerdo en común.

"Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford".

Durante las dos etapas de Cristiano Ronaldo en el club, anotó 145 goles en 346 apariciones, por lo que el equipo le deseo suerte en sus próximos proyectos profesionales.

La salida del delantero portugués marcó un final amargo para el segundo periodo del futbolista en el Manchester, luego de que dijo que se sintió traicionado por el Manchester United.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

Cristiano Ronaldo critica al club Manchester United

Una entrevista conel medio TalkTV hace dos semanas, Cristiano Ronaldo dijo que no respetaba al entrenador Erik ten Hag, quien lo puso en un terreno inestable en el club al que se reincorporó en agosto de 2021 después de ganar ocho trofeos importantes con ellos entre 2003 y 2009.

El Manchester United dijo la semana pasada que abordaría los comentarios de Ronaldo solo después de establecer los hechos completos y agregó el viernes pasado que habían iniciado "pasos apropiados" en respuesta.

"Todos en United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en la cancha".

El mes pasado, Ten Hag dijo que Cristiano Ronaldo se había negado a entrar como suplente contra los rivales de la Premier League, el Tottenham Hotspur, cuando el delantero caminó por el túnel con unos minutos restantes del juego después de ser puesto en la banca.

El jugador de 37 años no formaba entonces parte del plantel que se enfrentó al Chelsea el sábado siguiente antes de volver al redil.

Cristiano Ronaldo dijo más tarde en la entrevista que lamentaba irse temprano contra los Spurs, pero agregó que su decisión de irse se debió a que se sintió "provocado" por Ten Hag.

Ronaldo dijo en un comunicado el martes que amaba al club y a los aficionados.

"Eso nunca cambiará", agregó. "Sin embargo, parece que es el momento adecuado para buscar un nuevo desafío. Le deseo al equipo todo el éxito para el resto de la temporada y para el futuro".

