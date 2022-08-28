Seguidores de Fernández de Kirchner salen a las calles de Argentina

Miles de seguidores y algunos funcionarios salieron el sábado a las calles a respaldar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en una manifestación multitudinaria. Esto sucede días después de que dos fiscales pidieran una pena de 12 años de cárcel por supuesta corrupción en la obra pública durante su gobierno.

Fernández de Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita para desviar fondos públicos y de administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante sus dos mandatos como presidenta de Argentina entre 2007 y 2015.

La principal manifestación se llevó adelante en los alrededores de la casa de Fernández de Kirchner en el coqueto barrio de Recoleta, donde en la madrugada el gobierno de la ciudad de Buenos Aires había montado vallas para evitar que sus seguidores se instalen allí y dificulten la circulación en la zona.

Por la tarde, los manifestantes, que aseguran que Fernández de Kirchner es víctima de una persecución judicial y consideraron que la colocación de vallas dispuesta por el gobierno del alcalde opositor de Buenos Aires fue una provocación. Horas después, la manifestación derribó las protecciones y se enfrentó con la policía. Camiones hidrantes intentaron dispersar los disturbios.

Ha sido un largo día. Quiero decirles que aunque viviera mil años, nunca me va a alcanzar para agradecerles el amor, la solidaridad y la lealtad de todos ustedes. pic.twitter.com/Vz2FI2uVYh — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 28, 2022

Según medios locales, al menos cinco policías resultaron heridos y cuatro manifestantes fueron detenidos.

"Hoy amanecí con la esquina de mi casa literalmente sitiada (...) Quieren prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial", dijo Fernández de Kirchner en un tuit.

En señal de apoyo, el mandatario Alberto Fernández compartió el mensaje en su propia cuenta de Twitter.

Fernández de Kirchner es la líder del ala más dura de la coalición peronista de centroizquierda que gobierna Argentina desde fines de 2019.

La sentencia en la causa de corrupción en la obra pública se conocerá en meses, aunque la vicepresidenta Fernández de Kirchner podría apelarla en tribunales superiores, lo que demoraría años el veredicto final.