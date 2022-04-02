Un convoy de la Cruz Roja intentará de nuevo evacuar a los civiles del puerto asediado de Mariúpol el sábado, mientras las fuerzas rusas parecían estar reagrupándose para volver a atacar en el sureste de Ucrania.

Cercada desde los primeros días de la invasión rusa, hace cinco semanas, Mariúpol ha sido el principal objetivo de Moscú en la región suroriental ucraniana de Dombás. Decenas de miles de personas están atrapadas en la ciudad con escaso acceso a alimentos y agua.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) había enviado el viernes un equipo para dirigir un convoy de unos 54 autobuses ucranianos y otros vehículos privados fuera de la ciudad, pero regresaron porque, dijeron, las condiciones hacían imposible avanzar.

Comité Internacional de la Cruz Roja:

Lo intentarán de nuevo el sábado para facilitar el paso seguro de los civiles.

Oleksiy Arestovych / Asesor presidencial ucraniano:

Creo que hoy o quizá mañana tendremos buenas noticias sobre la evacuación de los habitantes de Mariúpol.

Cruz Roja intenta evacuar civiles en Ucrania, asedio ruso continúa.

|ZOHRA BENSEMRA/REUTERS

Rusia y Ucrania han acordado corredores humanitarios durante la guerra para facilitar la evacuación de civiles de las ciudades, pero a menudo se han culpado uno al otro cuando no ha habido éxito

La viceprimer ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, dijo que se habían previsto siete corredores de este tipo para el sábado, incluido uno para la evacuación de civiles en transporte privado desde Mariúpol y en autobuses para los residentes de Mariúpol fuera de la ciudad de Berdiansk.

Tras no conseguir tomar una ciudad ucraniana importante desde que lanzó la invasión el 24 de febrero, Rusia dice que ha cambiado su enfoque hacia el sureste, donde ha respaldado a los separatistas desde 2014.

En un discurso por vídeo a primera hora de la mañana, Zelenski dijo que las tropas rusas se habían desplazado hacia Dombás y la ciudad nororiental de Járkov, fuertemente bombardeada.

Разом з Кабінетом Міністрів працюємо, щоб українська економіка розвивалася навіть в умовах воєнного часу. Залучаємо власні та партнерські кошти. Розглядаємо перехід на спрощену систему оподаткування. Забезпечуємо проведення посівної. pic.twitter.com/2VPo7BBPKU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2022

Ucrania está devastada por la incursión rusa

La guerra ha matado a miles de personas, ha desarraigado a una cuarta parte de la población de Ucrania y ha devastado ciudades como Mariúpol.

Rusia niega haber atacado a civiles en lo que el presidente Vladimir Putin llama una "operación militar especial" destinada a desmilitarizar y "desnazificar" Ucrania.

Ucrania la califica de guerra de agresión no provocada y los países occidentales han impuesto severas sanciones en un esfuerzo por castigar a la economía rusa.

La inteligencia militar británica dijo el sábado que las fuerzas ucranianas seguían avanzando contra las fuerzas rusas en retirada cerca de Kiev, y que las tropas rusas habían abandonado el aeropuerto de Hostomel, en un suburbio del noroeste de la capital, donde ha habido combates desde el primer día.

La evaluación diaria británica también dijo que las fuerzas ucranianas habían asegurado una ruta clave en el este de Járkov después de intensos combates.

Rusia ha descrito la retirada de fuerzas cerca de Kiev como un gesto de buena voluntad en las negociaciones de paz. Ucrania y sus aliados afirman que los combatientes rusos se han visto obligados a reagruparse tras sufrir grandes pérdidas.