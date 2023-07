Entre cateos y audios: Así ha sido el conflicto entre Alejandro Moreno y Layda Sansores

Este jueves 20 de julio, Alejandro Moreno Cárdenas desmintió que el cateo realizado haya sido en sus propiedades; sin embargo, en otros momentos ha señalado directamente como responsable a la actual gobernadora del estado, Layda Sansores San Román, por lo que es importante conocer cómo empezó su conflicto.

¿Cómo comenzó la pelea entre Alejandro Moreno y Layda Sánsores?

Layda Sansores ganó las elecciones 2021 para la gubernatura de la entidad; cabe recordar que Alejandro Moreno también fue gobernador de Campeche e incluso fue invitado a la ceremonia que realizó el Congreso del estado cuando tomó posesión. Posteriormente, la morenista felicitó a todos aquellos que fueron en contra de lo propuesto por Moreno Cárdenas al interior del PRI.

La discusión se intensificó cuando la gobernadora de Campeche difundió, durante un mes, audios y videos de conversaciones que tuvo el priista con diversos políticos, donde supuestamente revelaba diversos delitos.

Según el priista, la difusión de audios comenzó después de que llamó a los legisladores del tricolor a votar en contra de la Reforma Eléctrica, impulsada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El proceso legal se alargó durante meses después de que Alito Moreno luchara por obtener amparos para que la gobernadora eliminara el contenido difundido en su programa “Martes de Jaguar”. Además de la eliminación del contenido que logró el priista, Layda Sansores deberá de abstenerse de difundir cualquier tipo de contenido referente a las comunicaciones de este.

Tribunal Electoral ordena que Layda Sansores sea inscrita en el registro de personas sancionadas por violencia política de género

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el pasado miércoles 19 de julio que la gobernadora de campeche ejerció un acto de violencia política en contra de diputadas federales del PRI.

En julio de 2022, Sansores realizó algunas declaraciones en contra de algunas diputadas del tricolor: “Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”.

Ante esto, las dictadas denunciaron a la morenista ante el TEPJF y la Sala Superior determinó que San Román había vulnerado los derechos de las mujeres, además de que sus palabras supusieron un acto de violencia política de género.

Alito Moreno acusa una persecución política por parte del gobierno de Campeche

“La Fiscalía General del Estado de Campeche, a cargo de Renato Sales Heredia, se ha convertido en el instrumento de presión y persecusión política por excelencia del gobierno de Layda Sansores”, refirió el exgobernador de la entidad a través de un comunicado.

Aunado a ello, dijo que el tiempo en el que se dan estos ataques no es por casualidad, pues ocurren cuando la oposición se encuentra definiendo importantes decisiones para el futuro político del país.