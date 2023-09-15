¿Cuáles serían los peligros de un acuerdo entre Rusia y Corea del Norte?

El líder norcoreano, Kim Jong-Un, visitó una planta de aviones de combate en medio de la incertidumbre que ha causado en occidente la reunión de Corea del Norte con Rusia. Ante esto, es importante conocer las razones que pudieron llevarlo a reunirse con Vladimir Putin, pues existe una preocupación global sobre los posibles acuerdos a los que llegarían.

Kim Jong-Un llegó a la ciudad de Komsomolsk-on-Amur, en el Lejano Oriente de Rusia, y se dirigió directamente a una enorme planta de aviación que produce aviones de combate y otros equipos, informó la agencia de noticias TASS.

Vladimir Putin y Kim Jong Un|Reuters

TASS dijo que Kim fue recibido por el gobernador regional y otros funcionarios en una alfombra roja en la estación de tren de la ciudad. Lo llevaron rápidamente a la planta de aviación de Komsomolsk, que lleva el nombre del cosmonauta soviético Yuri Gagarin, la primera persona en el espacio.

La planta produce los aviones de combate más modernos de Rusia, destacando TASS el Su-35 y el Su-57; también fabrica aviones civiles.

El gobernador regional Mikhail Degtyarev escribió en la aplicación de mensajería Telegram que a Kim se le mostraron instalaciones que producen piezas para aviones militares, así como para el avión civil Superjet-100, que Rusia pretende producir sin componentes importados.

¿A qué fue El líder norcoreano Kim Jong Un a Rusia?

Analistas occidentales especulan que los líderes estarían negociando un intercambio de armas norcoreanas, necesarias para la continuación de la guerra en Ucrania, a cambio de tecnología rusa para misiles nucleares.

En la reunión, Kim Jong-Un dijo: "Siempre apoyaremos las decisiones del presidente Putin y… juntos lucharemos contra el imperialismo". El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encontraron en el cosmódromo de Vostochny en la región lejana oriental de Rusia.

Corea del Norte estaría buscando también asistencia técnica para su propio programa espacial, particularmente después de los dos últimos intentos fallidos de colocar un satélite espía en órbita.

Cuando se le preguntó al presidente ruso si estaría ayudando a Corea del Norte a construir satélites, Putin declaró: "Para eso es lo que hemos venido al cosmódromo Vostochny".

En cuanto a un acuerdo sobre armas, Putin solo se refirió a que ambos discutirían "todos los asuntos".

¿Por qué hay preocupación en Occidente por la reunión de Putín y Kim?

Washington advirtió que el encuentro que sostuvieron Kim y el presidente ruso, Vladimir Putin, podría conducir a un acuerdo para que Pyongyang suministre municiones para la guerra de Moscú contra Ucrania.

En Seúl, también existe una preocupación generalizada de que Corea del Norte reciba a cambio tecnologías armamentísticas avanzadas de Rusia, incluidas aquellas relacionadas con satélites espías militares, lo que aumentaría la amenaza que representa el programa nuclear militar de Kim.