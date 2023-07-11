¡Toma nota! Estaciones de la Línea 1 y 2 del Cablebús cerrarán en julio y agosto

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que algunas estaciones de la Línea 1y 2 del Cablebús estarán cerradas durante julio y agosto como parte de una revisión estructural por el segundo aniversario de la red ¿Cuáles son y por cuánto tiempo suspenderán operaciones?

En conferencia de prensa, indicó que en ambas líneas la Red de Transporte de Pasajeros-RTP apoyará permanentemente a los usuarios afectados hasta la conclusión de los trabajos, principalmente los habitantes de la zona de Cuautepec, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Las obras previstas incluyen revisión a los subsistemas electromecánicos de línea y estaciones, pruebas eléctricas, verificación física de los dispositivos, revisión general de las torres, acortamiento de cable por elongación natural.

Celebramos el segundo aniversario del Cablebús Línea 1, un proyecto de justicia social que beneficia a los habitantes, especialmente de la zona de Cuautepec en la Alcaldía Gustavo A. Madero, al brindarles un medio de transporte eficiente que reduce a la mitad los tiempos de… pic.twitter.com/5xmqYIRlyl — Martí Batres (@martibatres) July 11, 2023

¿Qué estaciones cerradas del Cablebús estarán cerradas en julio y agosto?

La línea 2 del Cablebús, que va de Constitución a Santa Marta, será la primera en llevar a cabo el cierre escalonado de las estaciones, proceso que se realizará de la siguiente forma:



Estaciones cerradas del 24 al 30 de julio: Xalpa, Lomas de la Estancia, San Miguel Teotongo, Santa Marta.

del 24 al 30 de julio: Xalpa, Lomas de la Estancia, San Miguel Teotongo, Santa Marta. Estaciones cerradas del 31 de julio al 6 agosto: Constitución de 1917, Quetzalcóatl, Las Torres Buenavista y Xalpa.

Mientras tanto, en la Línea 1 del cablebús el cierre se hará del 7 al 20 de agosto en este orden: Indios Verdes, Ticomán, La Pastora, Campos Revolución, Tlalpexco y Cuatepec.

Alternativas viales por cierre del Cablebús

Martí Batres también compartió las alternativas viales para los habitantes de la Gustavo A. Madero e Iztapalapa que sufrirán por el cierre de las estaciones de la línea 1 y 2 del Cablebús. Como en otras ocasiones, será la Red de Transporte de Pasajeros-RTP la encargada de solventar estos inconvenientes.

Las rutas designadas para la L2 en el tramo Constitución de 1917 a Xalpa son:



Quetzalcóatl - Deportivo Santa Cruz

Torres Buenavista - Papalotl

Xalpa - Atzintlí

En el tramo Xalpa, con dirección a Santa Marta:



Xalpa - Santa Marta

Lomas de la Estancia

San Miguel Teotongo

Para la Línea 1 únicamente será una ruta que cubrirá el RTP, la cual será de Indios Verdes a Cuautepec:



Recorrido de Indios Verdes a Cuautepec con horario homologado a Cablebús.

Comparto las fechas programadas en las que se realizará la revisión anual en ambas líneas.



La @RTP_CiudadDeMex apoyará de manera gratuita a todas las personas usuarias para realizar sus viajes en autobús hasta la conclusión de los trabajos. pic.twitter.com/jjgK6sVsxC — Andrés Lajous (@andreslajous) July 11, 2023

¿Cuántas personas usan el Cablebús en la CDMX?

De acuerdo con cifras del gobierno capitalino, actualmente la Línea 1 y 2 del Cablebús han brindado 75.7 millones de viajes desde que iniciaron operaciones en 2021.

En lo que respecta a la Línea 1, cada día transporta a 55 mil personas, mientras que la Línea 2 a 70 mil personas. Para todas ellas habrá alternativa vial, según confirmaron las autoridades.