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¡Toma nota! Estaciones de la Línea 1 y 2 del Cablebús cerrarán en julio y agosto

Las obras previstas para la Línea 1 y 2 del Cablebús incluyen la revisión a los subsistemas electromecánico y pruebas eléctricas, según confirmó Martí Batres.

¡Toma nota! Estaciones de la Línea 1 y 2 del Cablebús cerrarán en julio y agosto
Las estaciones de la Línea 1 y 2 del Cablebús cerrarán en dos fases durante julio y agosto|Twitter @martibatres.

Escrito por: Alexis Pérez Cerino

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que algunas estaciones de la Línea 1y 2 del Cablebús estarán cerradas durante julio y agosto como parte de una revisión estructural por el segundo aniversario de la red ¿Cuáles son y por cuánto tiempo suspenderán operaciones?

En conferencia de prensa, indicó que en ambas líneas la Red de Transporte de Pasajeros-RTP apoyará permanentemente a los usuarios afectados hasta la conclusión de los trabajos, principalmente los habitantes de la zona de Cuautepec, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Las obras previstas incluyen revisión a los subsistemas electromecánicos de línea y estaciones, pruebas eléctricas, verificación física de los dispositivos, revisión general de las torres, acortamiento de cable por elongación natural.

¿Qué estaciones cerradas del Cablebús estarán cerradas en julio y agosto?

La línea 2 del Cablebús, que va de Constitución a Santa Marta, será la primera en llevar a cabo el cierre escalonado de las estaciones, proceso que se realizará de la siguiente forma:

  • Estaciones cerradas del 24 al 30 de julio: Xalpa, Lomas de la Estancia, San Miguel Teotongo, Santa Marta.
  • Estaciones cerradas del 31 de julio al 6 agosto: Constitución de 1917, Quetzalcóatl, Las Torres Buenavista y Xalpa.

Mientras tanto, en la Línea 1 del cablebús el cierre se hará del 7 al 20 de agosto en este orden: Indios Verdes, Ticomán, La Pastora, Campos Revolución, Tlalpexco y Cuatepec.

Alternativas viales por cierre del Cablebús

Martí Batres también compartió las alternativas viales para los habitantes de la Gustavo A. Madero e Iztapalapa que sufrirán por el cierre de las estaciones de la línea 1 y 2 del Cablebús. Como en otras ocasiones, será la Red de Transporte de Pasajeros-RTP la encargada de solventar estos inconvenientes.

Las rutas designadas para la L2 en el tramo Constitución de 1917 a Xalpa son:

  • Quetzalcóatl - Deportivo Santa Cruz
  • Torres Buenavista - Papalotl
  • Xalpa - Atzintlí

En el tramo Xalpa, con dirección a Santa Marta:

  • Xalpa - Santa Marta
  • Lomas de la Estancia
  • San Miguel Teotongo

Para la Línea 1 únicamente será una ruta que cubrirá el RTP, la cual será de Indios Verdes a Cuautepec:

  • Recorrido de Indios Verdes a Cuautepec con horario homologado a Cablebús.

¿Cuántas personas usan el Cablebús en la CDMX?

De acuerdo con cifras del gobierno capitalino, actualmente la Línea 1 y 2 del Cablebús han brindado 75.7 millones de viajes desde que iniciaron operaciones en 2021.

En lo que respecta a la Línea 1, cada día transporta a 55 mil personas, mientras que la Línea 2 a 70 mil personas. Para todas ellas habrá alternativa vial, según confirmaron las autoridades.

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