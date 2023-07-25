‘Corcholatas’ de Morena: ¿cuáles fueron las actividades de los aspirantes este 25 de julio?

Las ‘corcholatas’ de Morena junto a sus aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), siguen su recorrido por la República Mexicana en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, ¿qué actividades hicieron hoy martes 25 de julio de 2023?

¡Toma nota! Las ‘corcholatas’ de Morena que participan como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación son:



Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard

Estas fueron las actividades de Claudia Sheinbaum hoy 25 de julio

Claudia Sheinbaum conmemora el Día Mundial de las Mujeres Afrodescendientes desde la ciudad de Acapulco, Guerrero: "La diversidad de México es enorme y debemos celebrarla".

La diversidad de México es enorme y debemos celebrarla. Hoy en el Día Mundial de las Mujeres Afrodescendientes recordemos las luchas por la igualdad y justicia de nuestro país. ¡Contra el racismo y la discriminación! #EsTiempoDeMujeres



La foto es de nuestra visita a Acapulco… pic.twitter.com/AtFf3rVzPl — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 25, 2023

¿Qué hizo Adán Augusto López Hernández este martes?

El aspirante Adán Augusto López Hernández este en Nuevo León, según compartió en sus redes sociales: "A través del diálogo y la inclusión, seguimos trabajando codo con codo por un México con más justicia, igualdad y bienestar para todas y todos."

Agradezco de corazón el esfuerzo incansable que hacen las y los compañeros de Guadalupe por el proyecto de nación.



El trabajo que realizan es fundamental para que pronto llegue la Cuarta Transformación a Nuevo León.



¡No pararemos hasta consolidar el cambio verdadero! pic.twitter.com/VdRq2QxOYX — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 25, 2023

Ricardo Monreal agradece al norte del país por recibirlo en su visita

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, la ‘corcholata’ Ricardo Monreal agradeció al norte del país por recibirlo en su recorrido por la República Mexicana.

Sé cómo está el norte y por eso estaré pendiente de sus demandas, así como de las del sur. Quiero ayudarles, defenderlos y que haya justicia.

Durango, me diste un gran recibimiento y agradezco todas tus muestras de apoyo. ¡Vamos hasta el final! pic.twitter.com/lcUXSshAWg — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 25, 2023

Gerardo Fernández Noroña comparte su agenda para este martes

El aspirante Gerardo Fernández Noroña dio a conocer su agenda de actividades para los siguientes días. Este 25 de julio tendrá una reunión privada con la comunidad libanesa en México y finalmente una videocharla por YouTube.

Manuel Velasco este en Los Cabos, Baja California Sur, ¿qué hizo?

La 'corcholata’ de Morena, Manuel Velasco, se encuentra en la ciudad de Los Cabos, en Baja California Sur, donde encabezó una serie de asambleas informativas.

Desde Los Cabos #BCS nos pronunciamos por destinar al menos 30% de todos los cuerpos policiacos del país a atender denuncias y alertas de violencia de género e intrafamiliar y que dichas unidades se integren por mujeres policías y mujeres especialistas en derechos humanos. pic.twitter.com/it2tgTlvCT — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 25, 2023

¿Qué hizo hoy martes 25 de julio el aspirante Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard se encuentra recorriendo la República Mexicana para presentar su plan Ángel: "necesitamos resolver el tema de inseguridad", compartió en redes sociales acerca de su conferencia de este martes.

Para aprovechar oportunidad de oro de México necesitamos resolver el tema de inseguridad pic.twitter.com/4nsnJDGkSX — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 25, 2023

¿Cuándo elegirá Morena a su candidato rumbo a las elecciones 2024?

El partido guinda elegirá a su candidato rumbo a las elecciones 2024 a través de 5 encuestas que evaluarán la aceptación de la ciudadanía hacia cada aspirante. Estas se encuentran programadas a partir del próximo lunes 28 de agosto, fecha posterior a la que terminará el recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena.

Así elegirá Morena a su candidato rumbo a las elecciones 2024

La primera de las encuestas para elegir al líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación será aplicada por la comisión de encuestas de Morena. Mientras que las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial.

Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas. Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023 y los estos serán inapelables.