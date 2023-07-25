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‘Corcholatas’ de Morena: ¿cuáles fueron las actividades de los aspirantes este 25 de julio?

¡Sigue el recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena este 25 de julio! Los aspirantes buscan liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

‘Corcholatas’ de Morena
‘Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron hoy los aspirantes?

Escrito por: Pilar Espinoza

Las ‘corcholatas’ de Morena junto a sus aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), siguen su recorrido por la República Mexicana en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, ¿qué actividades hicieron hoy martes 25 de julio de 2023?

¡Toma nota! Las ‘corcholatas’ de Morena que participan como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación son:

  • Claudia Sheinbaum
  • Adán Augusto López Hernández
  • Ricardo Monreal
  • Gerardo Fernández Noroña
  • Manuel Velasco
  • Marcelo Ebrard

Estas fueron las actividades de Claudia Sheinbaum hoy 25 de julio

Claudia Sheinbaum conmemora el Día Mundial de las Mujeres Afrodescendientes desde la ciudad de Acapulco, Guerrero: "La diversidad de México es enorme y debemos celebrarla".

¿Qué hizo Adán Augusto López Hernández este martes?

El aspirante Adán Augusto López Hernández este en Nuevo León, según compartió en sus redes sociales: "A través del diálogo y la inclusión, seguimos trabajando codo con codo por un México con más justicia, igualdad y bienestar para todas y todos."

Ricardo Monreal agradece al norte del país por recibirlo en su visita

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, la ‘corcholata’ Ricardo Monreal agradeció al norte del país por recibirlo en su recorrido por la República Mexicana.

Gerardo Fernández Noroña comparte su agenda para este martes

El aspirante Gerardo Fernández Noroña dio a conocer su agenda de actividades para los siguientes días. Este 25 de julio tendrá una reunión privada con la comunidad libanesa en México y finalmente una videocharla por YouTube.

Manuel Velasco este en Los Cabos, Baja California Sur, ¿qué hizo?

La 'corcholata’ de Morena, Manuel Velasco, se encuentra en la ciudad de Los Cabos, en Baja California Sur, donde encabezó una serie de asambleas informativas.

¿Qué hizo hoy martes 25 de julio el aspirante Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard se encuentra recorriendo la República Mexicana para presentar su plan Ángel: "necesitamos resolver el tema de inseguridad", compartió en redes sociales acerca de su conferencia de este martes.

¿Cuándo elegirá Morena a su candidato rumbo a las elecciones 2024?

El partido guinda elegirá a su candidato rumbo a las elecciones 2024 a través de 5 encuestas que evaluarán la aceptación de la ciudadanía hacia cada aspirante. Estas se encuentran programadas a partir del próximo lunes 28 de agosto, fecha posterior a la que terminará el recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena.

Así elegirá Morena a su candidato rumbo a las elecciones 2024

La primera de las encuestas para elegir al líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación será aplicada por la comisión de encuestas de Morena. Mientras que las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial.

Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas. Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023 y los estos serán inapelables.

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