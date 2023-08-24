Corcholatas de Morena: Sigue en vivo las actividades de los aspirantes hoy jueves 24 de agosto

El próximo 27 de agosto, las corcholatas de Morena darán por finalizado sus recorridos por la República Mexicana en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. A solo unos días de iniciar con las encuestas, los aspirantes siguen sus actividades por el país, ¿qué hicieron hoy jueves 24 de agosto?

Como todos los días, Fuerza Informativa Azteca (FIA), te informa sobre los eventos en vivo de las corcholatas de Morena, que participan en el proceso interno rumbo a las elecciones 2024, quienes son:



Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Claudia Sheinbaum viaja de Nuevo León a Jalisco

La corcholata de Morena, Claudia Sheinbaun viajó desde Nuevo León a Jalisco, en donde presentará su evento “De Fiesta con Claudia”. Además, a las 17:00 horas tiene planeado un encuentro en el Instituto Cultural Cabañas, en Guadalajara.

Gracias Nuevo León ❤️ pic.twitter.com/2a5bTEorW5 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 24, 2023

Esta es la agenda de Marcelo Ebrard para hoy jueves 24 de agosto

A lo largo de este 24 de agosto, el aspirante Marcelo Ebrard se desplazó de la Ciudad de México con destino a Jalisco para encabezar las siguientes actividades:



Conferencia de prensa en el Hotel Holliday Inn Express, en Ciudad del Carmen - 12:30 horas

Inauguración de la Casa Violeta en Ciudad del Carmen - 14:00 horas

Foro: Economía para las familias - 15:25 horas

Rumbo a Ciudad del Carmen, Campeche . Todos los estados visitados una o más veces . Vamos ganando !! pic.twitter.com/Ol0E3GGjIo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 24, 2023

¿Cuáles son los eventos que Gerardo Fernández Noroña tiene programados para hoy?

Gerardo Fernandez Noroña comenzó este jueves 24 de agosto desde las 12:00 horas en Hermosillo, Sonora, ciudad a la que viajó desde la Ciudad de México. A lo largo del día la corcholata aliada del Partido de Trabajo tiene contempladas las siguientes actividades:



A las 12:00 pm rueda de prensa en el Conservatorio de Música Fray Tonek

A las 12:20 entrevista en FM 105, Guaymas

A las 16:30 horas, rueda de prensa en Restaurante Mesa Rica, en Navojoa, Sonora

A las 17:00 horas, entrevista con Rosa Lilia Torres, en Ciudad Obregón

A las 19:00 horas, asamblea informativa en Plaza Juárez Sufragio Efectivo, en Huatabampo

Ya está en tierras sonorenses mi amigo @fernandeznorona ‼️‼️ Nos vemos HOY en #Huatabampo en la asamblea informativa a las 7pm en la Plaza Municipal✌🏽 #NoroñaEsPueblo El PT es la 4T. pic.twitter.com/mwqtGKt0in — Diana Karina Barreras (@DianaKarinaBa) August 24, 2023

¿Qué hizo Manuel Velasco este jueves?

Manuel Velasco se encuentra en la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos para acompañar a su esposa Anahí durante su regreso a los escenarios: "Hoy es un día muy especial en nuestras vidas".

EN FAMILIA NOS APOYAMOS



Hoy es un día muy especial en nuestras vidas porque venimos a apoyar a mi esposa @Anahi quien después de 15 años regresa a los escenarios junto con sus compañeros de #RBD. Manu, Emiliano y yo estamos aquí con todo el corazón para apoyarla y acompañarla. pic.twitter.com/W8Ft9yHVIB — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 24, 2023

"Seguimos por Chiapas": Adán Augusto López se trasladará a Tabasco y Oaxaca

El aspirante de Morena, Adán Augusto López continúa su búsqueda por liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en tres ciudades distintas. De acuerdo con la agenda de la corcholata para este jueves tiene contemplado:



Viaje a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - 11:00 horas

Traslado a Cunduacán, Tabasco - 15:00 horas

Llegada a Oaxaca, Oaxaca - 18:00 horas

En Tuxtla Gutiérrez, junto a más de 50 mil compañeras y compañeros, celebramos un encuentro lleno de entusiasmo. Estas tierras históricas son bastión y ejemplo de lucha, resistencia y dignidad.



¡Qué grande es el pueblo de Chiapas y qué impresionante la alegría y el respaldo que… pic.twitter.com/jprFA2uQMO — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 24, 2023

Estas son las actividades de Ricardo Monreal en vivo

Ricardo Monreal agradeció a Sonora por recibirlo durante su vista como parte del proceso interno de Morena, el aspirante dijo que "México es un gran país y una gran nación; he trabajado siempre por amor a mi pueblo. Mi origen proviene del campo, y allí ni nos dejamos ni nos rajamos. ¡Viva Sonora!"

México es un gran país y una gran nación; he trabajado siempre por amor a mi pueblo. Mi origen proviene del campo, y allí ni nos dejamos ni nos rajamos. ¡Viva Sonora! pic.twitter.com/Lt1tTIyFO9 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 24, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Las corcholatas de Morena comenzaron su recorrido por la República Mexicana el pasado 19 de agosto, desde entonces y hasta el próximo 27 del presente mes seguirán en la búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

La toma de parámetros para evaluar la aceptación de la ciudadanía y elegir al candidato que representará al partido guinda rumbo a las elecciones 2024, comenzará asolo un día después de finalizar el recorrido de los aspirantes por México y continuará hasta el domingo 3 de septiembre.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Para elegir al candidato presidencial de Morena, se realizarán cinco encuestas:



La primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido de Morena .

. Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se procederá al sorteo y serán cuatro las elegidas.

El resultado de quien sea elegido se dará a conocer el próximo 6 de septiembre, mientras que el proceso electoral comenzará oficialmente el día 7 de septiembre, según lo dicho por el Instituto Nacional Electoral (INE).