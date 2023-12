“Tendrán cicatrices emocionales”: Estos son los efectos que sufren los rehenes de Hamás liberados

Los rehenes que estaban bajo control del grupo terrorista Hamás y que fueron liberados en semanas anteriores han enfrentado varias secuelas mentales, debido al largo tiempo que estuvieron en cautiverio y en ocasiones en condiciones insalubres.

Por ejemplo, Eitan, de 12 años de edad, recibió golpes tras su llegada a Gaza, aseguró su tía a la cadena estadounidense CNN.

Mientras que Emily Hand, aunque no fue golpeada, escuchó voces graves que le ordenaban lo que tenía que hacer mientras estaba secuestrada por el grupo extremista. Además, su cabello quedó lleno de piojos.

“Su cabeza está llena de piojos, absolutamente llena de piojos, Jamás había visto tantos en mi vida. Sólo una pasada (del peine) y la cosa se llenaba de pequeñas criaturas negras”, relató su padre, Thomas.

¿Qué pasa con los niños secuestrados y liberados por Hamás?

Especialistas señalaron que los secuestrados por Hamás pueden experimentar varios padecimientos psicológicos, como ansiedad, depresión, desorientación, duelo, entre otros. Ante ello, es necesario realizarles evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para hallar afecciones como trastorno de estrés postraumático.

Esta situación se agrava en los menores de edad. Al menos 33 de los liberados por Hamás tienen edades entre los dos a los 17 años.

Ante ello, la doctora Avigal Snir, psicóloga del Centro Médico Infantil Schneider, en Israel, aseveró que, aunque tienen conocimiento para tratar el trauma en los niños, un escenario donde los menores regresan de un secuestro representa nuevos retos.

Detalló que en siguientes fases, los niños deberán reiniciar sus vidas en sus comunidades, donde deberán de recibir atención especial. Sin embargo, otros especialistas destacan que habrá secuelas que tengan.

“La mayoría de los niños que pasan por un evento traumático no desarrollan un síndrome postraumático. Y muchos de los niños que desarrollan post trauma, la minería tendrá uno que puede ser tratado. Estoy optimista de que el estado de Israel trabajará como lo ha hecho y, a largo plazo, no en un mes o dos, sino en unos picos años, hará una oportunidad de que esos niños, quienes tendrán para siempre una cicatriz, cicatriz emocional o física en algunos casos. Pero la mayoría, si no es que todos ellos, tendrán una buena vida o una fructífera vida y eso es lo que nos anima a seguir”, afirmó Asher Ben-Arieh, especialista en trauma infantil de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Con información de Reuters.