Los retos físicos y psicológicos a los que se enfrentaron los 5 tripulantes del submarino Titán

Tardaron cuatro días en encontrar los restos del submarino Titán que llevaba cinco personas a bordo, también se cumplieron las 96 horas de oxígeno de reserva que tenía el sumergible. Varios expertos contaron a CNN cómo podría ser la enorme presión física y psicológica a la que se enfrentaron los tripulantes del sumergible perdido desde el domingo.

¿En qué condiciones viajaban los 5 tripulantes del Titán?

Los cinco tripulantes estaban en lugar muy reducido, descalzos, sentados muy juntos porque no había espacio suficiente para moverse, el sumergible no contaba con ventanas excepto un pequeño mirador frontal cóncavo.

Como baño tenía un pequeño retrete en la parte inferior del mirador que cuenta con una cortina para dar un poco de intimidad.

Las paredes del submarino contaban con calefactores, debido a que en la zona a la que descendieron tiene temperaturas de menos cero grados, no obstante se desconoce cuánto tiempo funcionaron antes de la implosión.

Los retos psicológicos a los que se enfrentan los tripulantes del Titán

El mexicano Alan Estrada, quien ya había viajado en ese submarino, detalló para CNN que la preparación física y psicológica de los tripulantes es importante ante esta situación, aunque no todos los que están a bordo en esta situación cuentan con ella.

“Honestamente, no hay una preparación como tal para esta expedición. Te involucras, pero no hay una preparación física para poder sumergirte”.

Ante una situación como la del Titán, es indispensable mantener la calma, ya que una persona con ansiedad consume más oxígeno, lo que podría reducir la cantidad de horas de la reserva.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023

“Normalmente, nosotros, cuando estamos en estos entrenamientos a bordo de submarinos intentamos movernos lo menos posible, porque se produce más dióxido de carbono y esto genera envenenamiento. En estos equipos especializados, se libera oxígeno para mantener el ambiente controlado. Pero cuando se acaba, hay posibilidad de que las personas se duerman por envenenamiento”, explicó Cap. Navío Carlos Augusto Romero, Submarinista.

¿Como murieron los tripulantes del Titán, submarino perdido en el Atlántico?

La guardia costera de Estados Unidos dijo que los escombros encontrados son consistentes con una implosión catastrófica del sumergible. Asimismo indicó que los cuerpos no se encontraron y no hay fecha para cuándo recuperarlos, aunque continuarán con la búsqueda “a pesar del entorno desafiante”.