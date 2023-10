¿Cuándo es la segunda audiencia sobre extraterrestres en la Cámara de Diputados?

La tarde del martes 10 de octubre, diputados de Morena y del partido Movimiento Ciudadano tuvieron diferencias ante la presentación de la segunda audiencia de extraterrestres; sin embargo, al final establecieron la fecha oficial.

Recientemente, Jaime Maussan presentó Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados en México que causaron polémica entre las personas y los presentes, pues el periodista aseguró que los encontró entre las provincias de Nasca y Palpa en 2017, pero ¿Cuándo será la nueva audiencia?

¿Cuándo es la nueva audiencia pública sobre extraterrestres en la Cámara de Diputados?

El 7 de noviembre se abrirán nuevamente las puertas del Palacio Legislativo de la San Lázaro a Jaime Maussan quien, auspiciado por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, realizarán la segunda audiencia pública para hablar del Fenómeno Anómalo no Identificado.

“Apenas estamos haciendo la lista de los posibles invitados. Me informó que habló con unas personas de la NASA que estarían en posibilidad de venir, me informó también con personas del Politécnico Nacional y con otras personas relacionadas. Creo que también vienen unos de una Universidad de Perú que justamente tiene que ver con este tema”, puntualizó.

Diputado de Morena no descarta exhibir “seres no humanos” encontrados en Perú

Gutiérrez Luna no descartó que los seres no humanos encontrados en minas de Nazca, Perú puedan ser exhibidos en la Cámara de Diputados.

“Sí hubo mucho interés de las personas por verlos al detalle. Yo he insistido y eso le he pedido a Maussan que puedan exhibirse un día aquí en el Atrio para los que quieran verlos o no, y eso, pues va a verlo con las personas que tienen bajo resguardo”, adelantó el legislador.

Miembros de Movimiento Ciudadano piden impedir este tipo de eventos

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC, pidió formalmente la Junta de Coordinación Política impedir este tipo de eventos, aunque no tuvo el respaldo de los líderes políticos, porque sería como ponerle mordaza a la libertad de eventos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero Herrera, hizo énfasis en que la Jucopo se escuchan todas las peticiones.

“Entonces nosotros lo que queremos es no hacer de la Jucopo un lugar de amordazamiento, se escuchan todas las solicitudes, pero no creemos que nosotros ya debamos de entrar a un punto en decir esto sí se puede tratar en la Cámara y esto no. Porque entonces el día de mañana yo ya estoy generando un precedente para otras legislaturas en donde consideren que una exposición de los abusos del poder no es pertinente para exponerse en la Cámara”, sentenció.