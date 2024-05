¿Cuánto cuesta la multa por evadir el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

¡Viaja prevenido y evita infracciones! Como ya es una costumbre en la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México (Edomex), los automovilistas tienen que acatar el Doble Hoy No Circula cuando se activa la Contingencia Ambiental, ya que el no cumplir con las restricciones vehiculares conlleva una multa.

La multa que se impone por no seguir el Hoy No Circula se hace con el objetivo de que los ciudadanos eviten seguir con la emisión de contaminantes, pues la idea es minimizar la cantidad de autos que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y bajar los niveles de ozono que provocan la contingencia.

Según informa la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), así como el Reglamento de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), para incentivar que se respeten los lineamientos establecidos por el Hoy No Circula, se aplican diversas leyes y reglamentos que establecen sanciones económicas para quienes los infrinjan.

¡Mala calidad del aire! Estas son las medidas por la contingencia ambiental en CDMX y Edomex | Vía Twitter

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La multa económica por no respetar el Hoy No Circula en la Ciudad de México, cuando se establece la contingencia ambiental, asciende a al menos 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que en el 2024, la infracción asciende a 2 mil 74 pesos; mientras que en el Edomex es de mil 460 pesos.

Además, esta infracción también requiere el traslado del auto al depósito vehicular, mejor conocido como “corralón”, por lo que a la multa se le suma el arrastre del auto, de al menos 827 pesos, más el tiempo que pase dentro el auto, con valor de 86 pesos por día.

¿Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula durante contingencia ambiental?

Si tu auto no cumple con los requisitos para circular durante un día de Doble Hoy No Circula, producido por la contingencia ambiental en la CDMX y Edomex, una patrulla de la Policía de Tránsito podrá detenerte y señalar que el coche no puede circular, por lo que tendrá que notificarte la infracción de entre 2 mil y 3 mil pesos, además de llamar a una grúa para el traslado del auto al corralón.

Evita sanciones 💸



Recuerda que por #ContingenciaAmbiental y para reducir la emisión de contaminantes, la @CAMegalopolis estableció restricciones a la circulación de vehículos. Checa el detalle sobre restricciones y exenciones:



📰 https://t.co/FmpBVmmmim pic.twitter.com/BLU7JwL5U1 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) May 14, 2024

Recuerda que durante un día de Doble Hoy No Circula, se suman a las restricciones de circulación algunos autos con engomado “0" y “00", según el día en que caiga la contingencia ambiental.

De igual forma, te recordamos que las patrullas de Vigilancia Ambiental están facultadas para realizar una inspección que permita confirmar si el vehículo es sancionable; en ese caso, se elabora una boleta de sanción y a los vehículos foráneos ostensiblemente contaminantes se les retira la placa metálica como medida cautelar.