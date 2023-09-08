Establecen gasto máximo para aspirantes independientes que busquen firmas de apoyo en CDMX

¡Atención, aspirantes independientes! El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) estableció los gastos de campaña que podrán hacer los ciudadanos que decidan ir por la Jefatura de Gobierno de la CDMX sin el apoyo de un partido político.

Durante el Consejo General del IECM determinaron distintos presupuestos que van desde alcaldías, diputaciones hasta la jefatura, por esta razón es importante conocer cómo se distribuyeron los topes de gasto en caso de buscar una candidatura.

¿Cuál es el tope de gasto para aspirantes independientes a la Jefatura de Gobierno CDMX?

De cara a las elecciones 2024, establecieron que los candidatos independientes podrán disponer de 6 millones 51 mil 900 pesos en caso de buscar firmas de apoyo; en el financiamiento privado hay un tope de 605 mil 190.90 pesos.

El IECM detalló que cuatro personas entregaron su registro; sin embargo, sólo uno cumplió todos los requisitos que solicitan para convertirse en un aspirante independiente, el resto deberá subsanar faltantes.

¡Las #Elecciones2024Mx ya iniciaron!



En la Ciudad de México votaremos para renovar más de 50 cargos públicos 🗳

Más info: https://t.co/MnGAwEyQf1 pic.twitter.com/SZEAkfkkbc — IECM (@iecm) September 7, 2023

¿Quiénes son los aspirantes independientes por la Jefatura de Gobierno CDMX?

José Antonio Valles Romero fue el único que cumplió con los requisitos, actualmente se desempeña como investigador en logística y forma parte de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones.

Otra aspirante es Lorena Osornio, quien no es la primera vez que muestra interés por la Jefatura de Gobierno, en algún momento compitió contra la coordinadora de la Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum.

Pedro Pablo de Antuñano es otro de los nombres que destaca, en 2015 se desempeñó como director jurídico cuando Ricardo Monreal estaba al frente de la alcaldía Cuauhtémoc; en 2016 lo detuvieron por no acreditar medio millón de pesos que tenía en su vehículo.

El último aspirante es Fernando Salvador Sánchez Campos, quien mantiene un perfil privado, pues no se conoce si en algún momento incursionó en la política.

¿Qué otros presupuestos estableció el IECM para candidatos independientes?

El Instituto Electoral de la Ciudad de México no sólo estableció un tope para la Jefatura de Gobierno, también para otros sectores como alcaldías y diputaciones:

