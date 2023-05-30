Esta sería la sanción que podría recibir el hombre que lanzó a un perro en aceite hirviendo

Durante la tarde de este martes 30 de mayo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) informó la detención de Sergio “N”, presunto culpable de haber lanzado al aceite hirviendo al perrito “Benito”.

De acuerdo con la dependencia, Sergio “N” fue aprehendido domicilio ubicado en la alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX), al cumplimentar la orden de aprehensión en su contra por el delito de maltrato animal, pero, ¿cuál será la condena que podría recibir? Esto dice el Código Penal del Edomex.

Hombre que lanzó a perro a cazo con aceite en Edomex podría recibir hasta 6 años

Sergio “N” fue trasladado a la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia CDMX para su certificación y posterior puesta a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente quien determinará su situación jurídica.

Detenido hombre perrito aceité hirviendo Edomex.|FJG-FGJE

En México el delito de maltrato animal se castiga con 100 días de salario mínimo como multa , tomando en cuenta que en 2023 el salario mínimo es de 207.44, este crimen podría sancionarse con hasta más de 20 mil pesos, así como:



60 a 180 jornadas de trabajo comunitario

Pena de tres meses a dos años de prisión

El delito se sanciona de forma diferente en diversas partes de la República, en este caso, al cometerse en la Edomex, el Código Penal de esta entidad establece en su artículo 235 Bis que se encontrará culpable a una persona cuando cause lesiones dolosas a cualquier animal o hasta causarle la muerte y por ello, pueden ser detenidos y procesados.

La multa equivale a una pena de seis meses a cuatro años de prisión, así como una multa de 150 a 300 días de salario mínimo, es decir de 31 mil 116 pesos hasta los 62 mil 232 pesos.

¿Por qué arrojaron a un perro a aceite hirviendo en Tecámac?

Hasta el momento se desconoce por qué el hombre habría arrojado a 'Benito' en aceite hirviendo, únicamente se conocen los hechos captados en vídeo donde se observa al hombre ingresar a una carnicería ubicada en el poblado de San Pablo Tecalco municipio de Tecámac, en Edomex.

El hombre, identificado como Sergio "N" agredió verbalmente al locatario, lo amenazó con un instrumento punzocortante y al momento de salir del establecimiento sujetó al perrito que se encontraban en ese lugar para posteriormente arrojarlo dentro de un cazo con aceite hirviendo, lo que le ocasionó la muerte.