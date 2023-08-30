Detienen a hombres por intentar sabotear la Vuelta, carrera ciclista en España

La policía española informó que arrestó a cuatro hombres por intentar sabotear la Vuelta a España al verter aceite en una carretera por donde pasaron los ciclistas la víspera.

Según el comunicado de la Policía Nacional fueron detenidos en una zona boscosa cercana a la norteña localidad de Suria (Cataluña), cuando pretendían derramar 400 litros de un líquido ‘similar al aceite de motor’ sobre la carretera por donde pasaría el pelotón horas después.

Los detenidos enfrentan cargos de pertenencia a grupo criminal, desórdenes públicos, contra la seguridad vial y contra el medio ambiente. De acuerdo con las autoridades, los sujetos fueron presentados la víspera ante un tribunal en la localidad de Solsona, que ordenó su libertad pero les prohibió acercarse a menos de 500 metros de carreteras utilizadas por la Vuelta a España en su paso por Cataluña.

¿Qué es la Vuelta?

La Vuelta a España, también conocida como La Vuelta, es una de las tres Grandes Vueltas del ciclismo de carretera, junto con el Tour de Francia y el Giro de Italia. Es una carrera por etapas que se celebra anualmente en España. La Vuelta a España es uno de los eventos más destacados en el calendario internacional de ciclismo y atrae a equipos y corredores de todo el mundo.

La Vuelta a España se caracteriza por su variado recorrido, que suele incluir etapas de montaña, contrarreloj individual y planas, lo que hace que sea una competencia desafiante y emocionante. La carrera se extiende a lo largo de tres semanas y recorre diversas regiones de España, lo que permite a los ciclistas enfrentarse a diferentes tipos de terreno y condiciones climáticas.

Cada día de carrera se divide en etapas, que pueden ser llanas, de montaña, contrarreloj o una combinación de estas. Los corredores acumulan tiempo a lo largo de las etapas y el que tenga el menor tiempo total al final de la carrera es declarado ganador.

La Vuelta a España ha ganado reconocimiento internacional y ha sido escenario de momentos emocionantes y memorables en la historia del ciclismo. La carrera suele atraer a algunos de los mejores ciclistas del mundo y a equipos ciclistas de alto nivel.

