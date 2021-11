VIDEO: Policía de Cuautitlán, México amenaza e insulta a automovilista

Un policía del municipio de Cuautitlán, México, en el Estado de México, fue captado amenazando e insultando a un automovilista en circulación a quien le ordena detenerse, a pesar de no tener facultades para levantar infracciones.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales y que fue grabado por el automovilista y su acompañante, el policía lo amedrenta mientras circula a la altura de El Cerrito, en el municipio de Cuautitlán, México.

Aunque no se observa qué tipo de infracción pudo haber cometido el conductor del auto, el video capta las amenazas del uniformado a quien le reprocha que él no está facultado para infraccionarlo.

“No le hagas a la ma... hijo ¿eh? Ya estas hue... para que hagas estas mam... perro. ¿Oiste? Ahorita te voy a traer una compañera y vas a ver”, le dice el policía al conductor del auto.

Mientras que el automovilista le responde: “Sígueme diciendo cosas... Me estás ofendiendo y yo no te dije nada”, a lo que el policía responde: “Vas a ver ahorita, ya me pisaste hijo, fíjate, te voy a traer a una compañerita y vas a ver que te voy a aventar tu pu... auto al corralón por pin... niña ¿Oíste?”.

El video difundido concluye cuando el policía parece quedarse atrás del auto, mientras el conductor del vehículo le pide a su acompañante que siga grabando.

De acuerdo con la descripción del video, esto ocurrió en el municipio de Cuautitlán, México y tiene fecha del 9 de noviembre.

Se desconoce qué ocurrió con el automovilista y el policía.

Exhiben a policías de Cuautitlán Izcalli

Hace unos días, en redes sociales fueron exhibidos abusos cometidos presuntamente por elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, municipio vecino a Cuautitlán, México en el Estado de México.

El video muestra cómo agredieron a un adulto mayor en un operativo de revisión, que habría sucedido el sábado pasado.

Imágenes de ayer sábado.

Policías de Cuautitlán Izcalli, Edomex golpean a un "adulto mayor" en un supuesto operativo de revisión. pic.twitter.com/REeDGdnw1v — Ana Luisa (@HNoticiasMX) November 7, 2021

Se trata de la misma corporación que protagonizó la persecución del actor Octavio Ocaña , quien perdió la vida de un balazo en la cabeza.