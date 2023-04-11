Cuba volverá a aceptar depósitos en dólares estadounidenses

En medio de la grave crisis económica que atraviesa Cuba, el gobierno de la isla caribeña aceptó nuevamente los depósitos en dólares estadounidenses, los cuales habían sido cancelados en el año 2021.

"A partir de este momento las instituciones financieras y bancarias aceptarán depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en cuentas bancarias", informó el Banco Central de Cuba este 11 de abril.

La institución bancaria indicó que dieron este paso debido al actual escenario económico de Cuba, que recientemente superó la pandemia de Covid-19 y que restableció el turismo y la presencia de visitantes extranjeros.

El Banco Central explicó que aceptar nuevamente los dólares estadounidenses beneficiará a la economía nacional y a la población.

"(La) Bancarización del USD (...) beneficiará la actividad económica nacional y a la población, a pesar de la vigencia de medidas de Estados Unidos (que) obstaculizan flujos financieros externos de Cuba e impiden depósitos en el exterior de USD en efectivo", escribió en Twitter Bruno Rodríguez, canciller cubano.

Bancarización del USD es medida motivada por actuales condiciones del país, que beneficiará la actividad económica nacional y a la población, a pesar vigencia medidas de EEUU obstaculizan flujos financieros externos de #Cuba e impiden depósitos en el exterior de USD en efectivo. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 11, 2023

¿Por qué Cuba no aceptaba dólares estadounidenses?

En junio de 2021, el gobierno de Cuba anunció que no aceptaría dólares estadounidenses en las cuentas de sus habitantes bajo el argumento de que la isla estaba imposibilitada, hasta "extremos inusitados", de las probabilidades de depositar los dólares en bancos internacionales debido al embargo de Estados Unidos.

La medida provocó dificultades para los cubanos y para los visitantes extranjeros, además se disparó el mercado negro de compra y venta de los dólares estadounidenses, donde se vendía en hasta 185 pesos cubanos por cada dolar.

¿Cómo está la economía en Cuba?

La economía de Cuba se encuentra en una grave crisis, la inflación era del 70 por ciento en 2021 y del 39 por ciento en 2022, además la escasez de divisas, combustible, medicinas y alimentos agravó la situación.

La pobreza en Cuba provocó un récord de migración entre su población que buscaba huir a Estados Unidos. En 2022 se registró que 220 mil cubanos salieron de su país en busca de mejores condiciones de vida.

Con información de Reuters

