Cubanos de Caimanera participan en protestas antigubernamentales

Un grupo de cubanos en Caimanera, una pequeña ciudad portuaria cerca de la base militar estadounidense en Guantánamo, salió a las calles el sábado por la noche, de acuerdo a reportes en redes sociales y reportes oficiales, en las primeras protestas antigubernamentales conocidas del año en Cuba.

Los videos publicados en las redes sociales, muchos compartidos por disidentes fuera de Cuba y por grupos de derechos humanos, mostraban lo que parecían ser hombres con uniformes militares y otros vestidos de civil confrontando a decenas de manifestantes en una calle con poca luz mientras otros grababan los eventos con teléfonos celulares.

Las imágenes mostraban a los manifestantes en el pueblo de pescadores cerca del extremo este de Cuba cantando eslóganes antigubernamentales y gritando "libertad".

La periodista de la radio estatal Mabel Pozo dijo en las redes sociales que la protesta comenzó cuando varios ciudadanos, algunos en estado de ebriedad, gritaron consignas contra el proceso social cubano. Agregó que las fuerzas de seguridad y otras personas contribuyeron a disuadir a la gente concentrada en la calle, que volvió a sus casas.

Reuters no pudo verificar de forma independiente los informes o videos en las redes sociales o la versión oficial de los hechos en los medios.

La lejana Caimanera es conocida en Cuba como la "primera trinchera del antiimperialismo" por su proximidad a la base naval en Guantánamo. El pueblo está a más de 12 horas por tierra de La Habana.

Ayer, en #SOSCuba tuvieron todo un día de protestas contra el régimen asesino y nadie dice nada… ¿qué raro no? 😳



Tan felices que deben vivir allá 😂😂😂 https://t.co/ZE3bqIPXG0 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 7, 2023

Escasez de combustible y alimento en Cuba

Las tensiones han sido particularmente altas en Cuba durante varias semanas, ya que la grave escasez de combustible ha afectado el transporte público, la generación de energía y el suministro de alimentos del país. En redes se ha hecho eco del problema del hambre con el video de un anciano que se desmaya en medio de la calle ya que, supuestamente, lleva muchos días sin comer.

Las protestas antigubernamentales en Cuba son extremadamente raras, pero han surgido con más frecuencia en los últimos años por la crisis económica.

Los disidentes han acusado al gobierno cubano de bloquear el tráfico de Internet en todo el país cuando estallan las protestas. El organismo de control web global Netblocks mostró una fuerte caída en el tráfico web en Cuba el sábado 6 de mayo, poco después de que se informara sobre la protesta.