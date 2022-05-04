Cubanos restauran arrecifes de coral con bajo presupuesto

Un grupo de cubanos instructores de buceo en la Isla Caribeña, que trabaja con un bajo presupuesto, han lanzado un proyecto a pequeña escala para cultivar corales y replantarlos, con la esperanza de restaurar una parte de la barrera de arrecifes de coral.

Luis Muiño, uno de los líderes del proyecto y quien creció como pescador, vio cómo se habían deteriorado lentamente sus amados arrecifes fuera de la desembocadura de la Bahía de Matanzas, en la costa norte de Cuba.

"Es increíble la pérdida de corales en los últimos 30 años. Nuestro sueño es repoblar nuevamente las partes de la barrera de coral que han perdido sus corales", señala Muiño.

Para que eso suceda, él y otros instructores de buceo, además de niños de las escuelas del barrio, se pusieron un snorkel y comenzaron a recolectar fragmentos de corales esparcidos por el fondo del mar después de grandes tormentas que azotaron a Cuba, la isla caribeña.

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Ecovalor, programa ambiental cubano que trabaja en restaurar arrecifes de coral

Con el apoyo del Acuario Nacional de Cuba, un programa ambiental local de restauración llamado Ecovalor y el Internet, además de una habilidad especial para la improvisación, el equipo comenzó a colgar esos fragmentos de corales en las ramas de "árboles" submarinos hechos de plásticos desechables.

Los trozos de coral, sostenidos por un hilo de pescar rescatados de la playa, crecen rápidamente, señaló. Y luego son "replantados" en arrecifes de coral, donde se fijan con tornillos en las rocas.

En un año, la mayoría sobrevive y crece lo suficiente como para repoblar un lapso de la barrera del arrecife de entre 60 y 80 metros de largo, explicó.

"Es un proyecto que lleva tiempo", señala Michel Soto, miembro del equipo quien agrega que "el proyecto superó las expectativas a pesar de las limitaciones de financiamiento y herramientas propias en Cuba".

Como muchos arrecifes de coral a nivel mundial, los de Cuba están amenazados por los cambios de la temperatura del agua, las especies invasoras, la contaminación y la sobrepesca.

Según el Organismo Nacional Oceánico y la Administración Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), el mundo ha perdido ya del 30 al 50 por ciento de sus arrecifes de coral.