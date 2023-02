¡Que se haga responsable! Habla mujer atropellada en Cuernavaca

En cama y con fuertes golpes quedó mujer luego de que fuera atropellada por un taxi cuando iba por la calle con sus dos hijos en Cuernavaca, Morelos. Unidad que contaba con reporte de robo y que tras los hechos se dio a la fuga.

“Yo pensé que se iba a detener para apoyarnos o algo así, pero pues no, no se paró y se fue, ahora sí que yo me enfoqué más en los niños”, señalo la mujer que fue atropellada con sus hijos.

Víctimas de atropellamiento exigen captura del responsable

Para la madre de estos pequeños que ha decidido mantener el anonimato, fueron momentos muy impactante. El accidente ocurrió en cuestión de segundos. La angustia por sus hijos de 9 y 7 años respectivamente era el sentimiento principal.

“Al momento que recibí el impacto lo que hice fue, no me acuerdo si me paré o me fui incada, para poder agarrar a los niños, ahora sí que los empecé a jalzar porque la llanta estaba abajo de la rodilla de los niños. Yo lo único que fue, enfocarme en mis hijos, en mis hijos, ya nadamás le pedí apoyo a una señora, que me quitara la mochila porque ya no aguantaba mi espalda”.

Siguen buscando al responsable

Las autoridades siguen sin localizar al responsable de estos hechos, pero ya se ha emitido una alerta interestatal para su detención. En tanto, la Secretaría de Movilidad y Transporte ha comenzado con el proceso para revocar la concesión del taxi, así como la cancelación del gafete del operador de la unidad.

“Yo lo que quiero es que lo localicen para que se haga responsable de los gastos, los gastos que ahorita estamos teniendo porque de por sí ahora sí que estamos en unas circunstancias de dinero y pues yo lo que quiero es que pague todo ahora”, aseguró la víctima.