Encuentran el cuerpo de una niña dentro de un baúl en París

Este sábado fue hallado el cuerpo de una niña de 12 años de edad dentro de un baúl a las afueras de un edificio donde la menor vivía. El hecho ocurrió en el noreste de París, Francia lo que conmocionó a la sociedad francesa.

De acuerdo con medios locales, alrededor de las 23:00 horas (tiempo local) una persona en situación de calle encontró el baúl donde estaban los restos de la menor, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades locales.

De acuerdo con medios parisinos, el cuerpo de la niña estaba cubierto con tejidos al interior del baúl. La agencia EFE informó que la menor presentaba cortes en la garganta y estaba atada con cinta adhesiva de embalaje.

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Le corps d'une adolescente née en 2010 a été découvert cette nuit dans le 19e arrondissement de Paris.



Il était dans une valise.



Elle avait disparu hier après midi alors qu'elle rentrait du collège.



La brigade criminelle est saisie de l'affaire. pic.twitter.com/gbULYp3jtT — Clément Lanot (@ClementLanot) October 15, 2022

La televisora francesa BFMTV dijo que el cuerpo de la niña tenía marcados los números 1 y 0, no obstante se desconoce cuál es el significado de estas inscripciones.

Los papás de la niña la reportaron como desaparecida el viernes en la tarde, luego de que la menor no regresó a casa después de la escuela.

Detienen a 4 por asesinato de niña en París

Medios locales informaron que cuatro personas fueron detenidas como sospechosas por el asesinato de la niña qiue fue hallada en un baúl en calles de París. Agregaron que en las cámaras de seguridad se vio el momento en que la menor ingresó al edificio, pero nunca ingresó a su departamento y después no se supo más de ella.

“Una inspección de las cámaras de seguridad de la zona mostró a una mujer moviendo con grandes esfuerzos una maleta junto al edificio donde vive la familia, en el distrito 19 de la capital francesa”, compartió EFE.

Además, en el sótano del edificio se encontró un cutter y cinta similar con la que ataron a la menor que fue asesinada.

Durante las próximas horas, las autoridades de París realizarán la autopsia para determinar en qué condiciones fue asesinada la niña; mientras los sospechosos continuarán siendo interrogados.