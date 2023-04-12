Cuerpos de migrantes muertos en Juárez llegan a Guatemala

Llegaron a Guatemala los cuerpos de 17 migrantes guatemaltecos que perdieron la vida en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos.

El ministro del exterior de Guatemala, Mario Búcaro, viajó a México para encabezar personalmente la operación de traslado de sus connacionales, para que reciban sepultura en sus comunidades al lado de sus familias. El gobierno de México cubrió con los gastos del traslado.

El titular del @INAMI_mx, Francisco Garduño, aseguró que desde el día del #incendio en la estación migratoria en #CiudadJuárez, ha estado acompañando a la #víctimas.



Una entrevista de @reynaldolarar.https://t.co/XgmlJpjgR7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 11, 2023

Los familiares de los malogrados migrantes llegaron al aeropuerto de la Fuerza Aérea a recibir los restos de sus seres queridos que habían salido de Guatemala, meses atrás para buscar mejorar la situación económica de los suyos. Búcaro les dió las condolencias a nombre del Presidente Alejandro Giammattei.

El gobierno de Guatemala dio a conocer la lista de los repatriados cuyas edades van de los 21 a los 51 años y son orignarios de distintos departamentos del país, de municipios caracterizados por su altos índices de violencia y pobreza en Huehuetenango, Izabal, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango y Suchitepéquez, asimismo, a Quiché, Quetzaltenango y Alta Verapaz.

En México quedan aún los restos de dos ciudadanos guatemaltecos más, que no han sido plenamente identificados y las autoridades están en espera de los resultados de sus perfiles genéticos. De hechos sus familiares están en territorio mexicano bajo visados humanitarios en espera de la entrega de los cuerpos. Por otra parte otros dos ciudadanos guatemaltecos permancen hospitalizados, recuperándose de las heridas sufridas el día de la tragedia.

La investigación del incendio

La noche del 27 de marzo de 2023, 39 migrantes originarios de Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela, perdieron la vida cuando se salió de control un incendio en el área de detención de hombres. Un migrante guatemalteco murió días después, elevando la cifra mortal de esta tragedia a 40. Cinco personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por estar involucrados en la muerte de los migrantes entre ellos tres empleados del Servicio Nacional de Inmigración, un agente de seguridad privada asignado a las instalaciones así como un imigrante venezolano señalado como quien inició el incendio, todos acusados de homicidio y lesiones en carácter doloso.

Migrantes exigen justicia

En la frontera entre México y Estados Unidos permanecen miles de migrantes varados por el cierre de la frontera de Estados Unidos, y están en espera de una cita para con las autoridades migratorias del vecino del norte para que revisen sus solicitudes de asilo. Algunos de ellos se manifestaron para pedir justicia por la muerte de los migrantes. Pero lo cierto es que es un problema desbordado en espera de una solución por parte de los gobiernos de ambos países.