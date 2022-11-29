La cumbre de la Alianza del Pacífico se realizará en Perú

Gabriel Boric, presidente de Chile y su homólogo de Perú, Pedo Castillo, acordaron que la próxima cumbre de la Alianza del Pacífico se realice en Lima, debido a las restricciones del presidente peruano para salir de su país.

Los mandatarios sudamericanos indicaron que la fecha de la reunión se dará a conocer en los próximos días, una vez que finalicen las conversaciones con México, Chile y Colombia, los otros países miembros.

“Con el presidente Castillo acordamos realizar la cumbre suspendida de los presidentes de la Alianza del Pacífico en una fecha que revelaremos una vez que hayamos terminado las conversaciones con los demás estados miembros”, indicó Boric.

Durante la reunión bilateral entre los mandatarios de Chile y Perú, se acordó un nuevo plan de acción denominado Plan Santiago, con el cual ambos países se comprometen a trabajar para mejorar cinco sectores como cultura, seguridad, comercio, desarrollo sostenible y medio ambiente.

Para seguir reforzando el trabajo con los países vecinos, junto al Presidente @PedroCastilloTe y ministras y ministros, acordamos compromisos en seguridad, comercio, inversión, cultura y medio ambiente, en el marco del IV #GabineteBinacional 🇨🇱🇵🇪 pic.twitter.com/YWO3lKUVlr — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 29, 2022

¿Por qué se realizará en Perú la Cumbre de la Alianza del Pacifico?

Inicialmente la cumbre de la Alianza del Pacífico estaba programada para realizarse en México el próximo viernes 25 de noviembre; no obstante a principios de noviembre se informó que la reunión se cancelaría debido a que el presidente de Perú no podía acudir.

El Congreso de Perú, controlado por la oposición, prohibió a Pedro Castillo viajar a México para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico, debido a que se encuentra bajo investigación por acusaciones de corrupción.

La Alianza del Pacífico es una iniciativa entre cuatro regiones de América Latina: Chile, Colombia, México y Perú, para llegar a acuerdos que fortalezcan la economía y el desarrollo de las cuatro naciones.

Al encuentro de este año iba asistir el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien pretende sumarse a la Alianza del Pacífico.

