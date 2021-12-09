Cumbre de la Democracia: Biden advierte desafíos alarmantes mundiales

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, advirtió que la democracia enfrenta “desafíos continuos y alarmantes en el mundo” durante la inauguración virtual de la Cumbre de la Democracia en la que participaron 100 países.

En ese sentido, Biden aseguró que la democracia apunta en gran medida en la dirección equivocada por lo cual necesita defensores para renovar y fortalecer las instituciones democráticas.

“Ante los constantes y alarmantes desafíos a la democracia y los derechos humanos universales, y en todo el mundo, la democracia necesita defensores”, expresó el presidente de Estados Unidos durante la Cumbre de la Democracia.

Biden añadió que eligió ser el anfitrión de la Cumbre de la Democracia porque en Estados Unidos “sabemos que renovar la democracia requiere un esfuerzo constante”.

Y ejemplificó que la democracia estadounidense es una lucha constante para estar a la altura de los más altos ideales y sanar la división; asimismo, indicó que “la democracia no ocurre por accidente. Tenemos que renovarla con cada generación. Y este es un asunto urgente de todas nuestras partes, en mi opinión”.

Today, I'm hosting the first Summit for Democracy. We're bringing together leaders from over 100 governments, alongside activists, trade unionists, experts, and other members of civil society to lock arms and reaffirm our shared commitment to make our democracies better. pic.twitter.com/bQ2jyaHmmM — President Biden (@POTUS) December 9, 2021

Al hablar sobre el declive de la democracia en todo el mundo, Biden pidió unir esfuerzos para abordar las preocupaciones y advirtió que los autócratas trabajan para “expandir su influencia en todo el mundo" buscando "avivar las llamas de la división social y la polarización política".

¿Qué es la cumbre por la democracia convocada por Biden?

Los días 9 y 10 de diciembre, se reunirán de manera virtual representantes de 100 países del mundo para crear una agenda en torno a la renovación de la democracia y abordar los problemas que la amenazan durante la Cumbre de la Democracia.

Durante la inauguración de la Cumbre de la Democracia, Biden hizo un llamado a trazar “acciones específicas y compromisos para reformas internas coherentes” destinadas a fortalecer la democracia en el mundo.

Sin embargo, la lista de países invitados a la Cumbre de la Democracia de Joe Biden generó polémica porque solo invitó a 100 naciones, dejando fuera a algunas de América latina como El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

