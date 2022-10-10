Con mariachis, celebran cumpleaños de Ebrard en Palacio Nacional

Marichis y porras de simpatizantes del canciller se dieron cita a las afueras de Palacio Nacional, con motivo del cumpleaños de Ebrard.

El canciller logró pasar por un pasillo en donde lo esperaban decenas de personas con cartulinas y globos deseándole un feliz cumpleaños.

¡Una fiesta afuera de Palacio Nacional!



Con motivo de su cumpleaños, @m_ebrard fue recibido con mariachi.



¡Felicidades al canciller! 👏 pic.twitter.com/nTQBETtj2s — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 10, 2022

Marcelo Ebrard, quien cumplió 63 años, acudió a la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional cuando fue abordado por decenas de personas, quienes aprovecharon para tomarse fotografías y le dieron algunos presentes, mientras de fondo se escuchaban los mariachis.

Momentos antes de que ingresara a Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard se volteó para enviar abrazos a los asistentes a su festejo de cumpleaños y dijo quererlos. Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, Ebrard expresó algunas palabras para quienes llevaron mariachi. “Gracias por su cariño,también les tengo profundo afecto y lealtad”.

Gracias por su cariño,también les tengo profundo afecto y lealtad pic.twitter.com/NW2lWY8fXH — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 10, 2022

AMLO se une a festejo por cumpleaños de Ebrard

El Presidente aseguró durante la mañanera de hoy que durante la reunión de seguridad, hubo pastel con motivo del cumpleaños de Ebrard.

“Felicidades porque cumple años mi hermano Mercelo Ebrard, estaba mi otro hermano Adán Augusto y mi otra hermana Claudia que viene los lunes. Iba haber paster”, declaró.

AMLO aseguró que por el cumpleaños de Ebrard le dio mucho afecto al canciller.

Tras la reunión de gabinete de seguridad, funcionarios como Adán Augusto, la secretaría de Seguridad, Rosa Icela; el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía; el almirante José Rafael Ojeda, de Marina, además de Alejandro Encinas, entre otros funcionarios se reunieron en Palacio Nacional para partir un pastel con motivo del cumpleaños de Ebrard.