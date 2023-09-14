¿Lo acompañó la fuerza? Él es Yoda, el perrito que detuvo al asesino prófugo Danelo Cavalcante en EU

Durante la mañana de ayer miércoles, las autoridades de Pensilvania, en Estados Unidos (EU), reaprehendieron a Danelo Cavalcante, un sujeto con sentencia por asesinar a su exnovia, Deborah Brandao en 2021. El convicto escapó de prisión el pasado 31 de agosto y un perro ayudó a su recaptura.

Yoda es un perro macho belga malinois de cuatro años de edad que trabaja con la Unidad Técnica de la Patrulla Fronteriza de la Unión Americana. Durante el operativo de detención, los efectivos de la policía no realizaron ningún disparo.

¿Cómo es que Yoda detuvo al fugitivo Danelo Cavalcante?

Cavalcante estaba durmiendo en un bosque, encima de un rifle que había robado a un vecino una noche antes. El sujeto, al verse descubierto, intentó escapar al arrastrarse por la maleza, aseguró George Bivens, teniente coronel de la Policía Estatal de Pensilvania, a la cadena CNN.

Yoda detectó a Danelo Cavalcante, cuando el sujeto estaba escondido entre la hierba, por lo cual lo retuvo y le mordió la cabeza y después lo volvió a dar otra mordida en las extremidades inferiores.

Meet Yoda!

The U.S. Border Patrol K9 Dog that captured Danelo Cavalcante.

How do I reach Yoda?

I want to send him doggy treats. pic.twitter.com/2nLsxfdEiE — JLR© (@JLRINVESTIGATES) September 13, 2023

El convicto continuó resistiéndose y quedó detenido por los agentes, aseveró el teniente coronel Bivens. El integrante de la policía de Pensilvania comentó que este tipo de animales están entrenados para morder y sujetar a sus objetivos, hasta que sus cuidadores ordenan que lo suelten, además que tratan de evitar que utilicen armas que tengan cerca.

Gracias a Yoda, los cerca de 20 oficiales del orden lograron acercarse a Cavalcante para lograr su detención sin emplear otros métodos de fuerza letal. Además, estos caninos son empleados siempre con supervisión de su entrenador, con el fin de que puedan retirarlo del sospechoso y hacerse cargo de la detención.

Our @PAStatePolice is the finest law enforcement agency in the country.



Proud of the around the clock work they did with our partners at every level to safely capture Danelo Calvacante without injury to the public. pic.twitter.com/f3NqsdQNKb — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) September 13, 2023

Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, agradeció el esfuerzo de los integrantes de la policía de Estado.

“Nuestra Policía del Estado de Pensilvania es la mejor agencia de seguridad en el país. Orgulloso del trabajo contra reloj que hicieron con nuestros compañeros del mismo nivel para capturar a Danelo Cavalcante de forma segura para el público”, escribió el mandatario estatal en su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter.