Dani Alves será interrogado tras ser acusado de una agresión sexual

Quince días después de que se presentara una denuncia en contra de Dani Alves, futbolista brasileño de los Pumas de la UNAM, por una presunta agresión sexual en España, en las últimas horas trascendió en distintos medios españoles que sería citado a declarar en la ciudad de Barcelona de forma voluntaria y para colaborar con la investigación.

Según la información difundida por Antena 3, el futbolista de 39 años será detenido el próximo viernes 20 de enero y presentado ante los Mossos d’Esquadra, nombre de la policía en Barcelona, para que sea presentado ante el juez a declarar. Posteriormente determinarían su situación jurídica y la posibilidad de implementar acciones preventivas.

Esto se consiguió gracias a la constante comunicación de los abogados de Dani Alves con la justicia española, quienes finalmente solicitaron la presencia del mediocampista felino, por lo que tendrá que interrumpir sus actividades futbolísticas en México.

Así fue presentada la información en el programa “Y ahora sonsoles”, donde afirmaron que “después de declarar, lo trasladarán a los calabozos, donde le tomarán declaración en calidad de investigado”.

🟠 @carlosquilezl confirma que Dani Alves está en España para declarar este viernes como presunto autor de un presunto delito de agresión sexual.



— Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) January 18, 2023

¿De qué acusan a Dani Alves?

A principios de enero se interpuso una denuncia en su contra por una presunta agresión sexual en una discoteca de la ciudad de Barcelona, misma que habría ocurrido durante la madrugada del 30 de diciembre de 2022, por lo que de inmediato Dani Alves y su grupo de abogados se puso a disposición de colaborar.

Recién se dio a conocer la noticia el pasado 5 de enero, el propio futbolista afirmó lo siguiente:

“Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño”, por lo que después agregó que no sabe quién es la persona que lo acusa y lamentó la situación.

IG/danialves Dani Alves negó haber cometido la presunta agresión sexual de la que es acusado en España

Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por dios, no.

De esta forma Dani Alves fijó su postura públicamente y pidió que se detuvieran estas acciones en su contra, ya que “hacen daño, sobre todo a mi gente”, señaló el exfutbolista de Barcelona, Juventus y PSG.