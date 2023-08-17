Daniel Noboa, candidato presidencial de Ecuador, acusó que su caravana fue interrumpida por un tiroteo

A través de redes sociales se dio a conocer sobre un ataque a balazos en contra de la caravana del candidato presidencial Daniel Noboa en Ecuador. Este presunto atentado ocurrió en la ciudad de Durán y por fortuna no hay reporte de personas heridas por este tiroteo.

En su cuenta oficial de la red social “X”, antes Twitter, el mismo Daniel Noboa reportó acerca del atentado que refleja la violencia política en Ecuador: “Acaban de atentar en Durán contra la caravana en la que nos movilizábamos, gracias a Dios salimos ilesos”.

Acaban de atentar en Durán contra la caravana en la que nos movilizábamos, gracias a Dios salimos ilesos.

El amedrentamiento y el miedo no tienen cabida en el país que queremos y por el que estamos comprometidos a cambiar de una vez por todas.



Continuaremos la caravana de cierre… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 17, 2023

En este nuevo episodio de violencia política en Ecuador, el candidato también señaló que: “El amedrentamiento y el miedo no tienen cabida en el país que queremos y por el que estamos comprometidos a cambiar de una vez por todas”.

Finalizó su mensaje asegurando que: “Continuaremos la caravana de cierre hoy en Guayaquil, cuidándonos pero con mucha fe, optimismo y decisión. Gracias por sus mensajes y alentarnos a seguir”. Cabe señalar que el candidato a la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa representa a la alianza Acción Democrática Nacional.

Policía de Ecuador descarta atentado contra candidato presidencial

Durante la tarde de este jueves 17 de agosto, la policía de Ecuador descartó que se haya producido un atentado contra el candidato presidencial Daniel Noboa. Esto luego de que la prensa local y a través de redes sociales se reportara que un tiroteo interrumpió una caravana del político.

Las autoridades de Ecuador comenzaron a investigan si la balacera se trató de un ataque en contra el candidato o si solo se trató de un enfrentamiento entre pandillas y posteriormente efectuaron su reporte.

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Luego de realizar las respectivas verificaciones en territorio, se descarta el atentado contra el candidato presidencial @DanielNoboaOk, en #Durán. @PoliciaEcuador se encuentra desplegada en este sector. pic.twitter.com/2DBSJzHLi8 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 17, 2023

En un mensaje publicado en la red social “X”, la policía de Ecuador dijo que: "Luego de realizar las respectivas verificaciones en territorio, se descarta el atentado contra el candidato presidencial DanielNoboaOk en Durán". Más temprano, Jonathan Parra, candidato legislativo, había dicho en la misma red social que Noboa y otros acompañantes resultaron ilesos en el incidente.

VIDEO: Atentado contra candidato presidencial de Ecuador

A través de redes sociales se dieron a conocer videos en los que muestran los momentos posteriores de los disparos para interrumpir la caravana del candidato presidencial Daniel Noboa en Ecuador.