“Tuve un crush muy grande”: Danna Paola confiesa que se enamoró de una mujer

Una de las cantantes más queridas en México es Danna Paola, quien desde temprana edad comenzó a formar los cimientos de una gran carrera que se ha centrado en la actuación y desde los últimos años en la música con grandes éxitos como “Oye Pablo” o “Mala fama”.

En redes sociales se compartió una entrevista en la que se sinceró ante los seguidores porque abordó temas de su vida profesional y privada, uno de los temas que más intriga causó entre los internautas se dio al abordar su orientación sexual, pues confesó que tenía un “crush muy grande” con una mujer.

Danna Paola habla sobre su atracción hacia las mujeres

En el podcast ‘Human Of Interest’, la cantante Danna Paola platicó sobre distintos temas, uno de estos se orientó hacia sus preferencias sexuales, pues en determinadas ocasiones se le ha visto con la comunidad LGBT e incluso se le ve como una referente y luchadora de los derechos sexuales.

Al responder sobre sus preferencias sexuales aseguró que se siente en medio de ambos polos y reiteró que tiene algunos “crushes”, aunque no ahondó en detalles se mostró agradecida porque tuvo la oportunidad de descubrirse a fondo al conocer que sentía atracción por las mujeres.

“Sí, claro. Yo creo que ha sido de los descubrimientos más lindos que he tenido porque la verdad es que no... yo no creo, o no me considero al 100 por ciento como una persona que puede con las extremidades, lo mismo del balance”.

¿Quién es Alex Hoyer, el actual novio de Danna Paola?

Oriundo de Los Ángeles, California, Alexander Daniel Hoyer Hurtado, mejor conocido como Alex Hoyer, nació el 26 de julio de 1997; sin embargo a temprana edad se fue a vivir a Monterrey, Nuevo León; la influencia musical la tuvo por parte de su familia, pues, su mamá es Loly Hurtado del grupo musical Los Terrícolas.

A los 16 años comenzó a aprovechar la plataforma de YouTube para dar a conocer su talento, en 2013 comenzó a llamar la atención de la audiencia, hasta que participó en un programa de canto en el que vio despegar su carrera musical, al día de hoy supera el millón de seguidores en su cuenta de Instagram y se le ve constantemente en compañía de su novia, la cantante mexicana Danna Paola.