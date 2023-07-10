Dante Delgado pide paciencia a simpatizantes de Movimiento Ciudadano

Ciudad de México. Ciudad de México. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, pidió paciencia a sus correligionarios y dijo que su partido no se pronunciará por una eventual alianza. Delgado también rechazó a aquellos partidos que solo se unen para ganar en las urnas.

"De corazón entiendo la ansiedad de cúpulas y bien pensantes que en su afán de detener al régimen actual se ven seducidos por el espejismo de las promesas de la vieja política. Les pido paciencia, serenidad y confianza".

Asimismo el dirigente nacional del partido insistió en que seguirá siendo opositor y criticó apolíticos del pasado.

Gracias por estar aquí, por todos estos meses de diálogo, trabajo y esfuerzo en @mexicolectivo. Gracias porque el diálogo es la base de todo, el punto de partida indispensable antes de comenzar a avanzar. — Dante Delgado (@DanteDelgado) July 10, 2023

“Llevo 30 años enfrentando al viejo régimen en todas sus formas, desde dentro y desde fuera. Tomé la decisión de luchar y, por tanto, de recorrer el camino largo para lograr un cambio real en México”.

Delgado refirió que su movimiento ha tenido consecuencias que se remontan a su renuncia del PRI en 1995 e incluso cuando fue acusado y encarcelado por un desvío millonario de fondos en 1994.

“No ha sido sencillo, mi decisión tuvo consecuencias, las afronté y pagué hasta con mi libertad. No me arrepiento y hoy tampoco estoy dispuesto a bajar los brazos. Somos decenas de millones de mexicanas y mexicanos con el anhelo de una alternativa diferente y mejor a la que tenemos”.

Coordinador de MC, Dante Delgado, rechaza a senadores del PRI

En días pasados, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, rechazó que los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz, Eruviel Ávila y Nuvia Maroga, Hayan sido invitados a sumarse a partido emecista tras su renuncia al PRI.

“No, nosotros no estamos pensando en eso, son nuestros amigos, ahí (el Senado de la República) convivimos con todos ellos. Ellos saben que la idea del bloque de contención al gobierno, desde el legislativo, fue propuesta de Movimiento Ciudadano, ellos lo saben”.

Así mismo, el dirigente de Movimiento Ciudadano, dio a entender que el excanciller tiene cerrada la puerta en su partido para buscar la candidatura presidencial de ese partido.

“No, perdón, esos son problemas que tiene Morena que ahí tampoco hay duda de la candidatura, ya saben de quien es, desde antes”.