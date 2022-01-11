David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, murió a los 65 años

David Sassoli, actual presidente del Parlamento Europeo, murió a los 65 años de edad, durante la madrugada de este martes 11 de enero, tras una complicación respiratoria, independiente al virus de Covid-19.

El portavoz de David Sassoli informó sobre la muerte del presidente del Parlamento Europeo a través de su cuenta de Twitter, donde indicó que falleció en CRO de Aviano, Italia, donde estuvo hospitalizado.

El mandatario del Parlamento Europeo ingresó al hospital el 26 de diciembre debido a una grave complicación provocada por una disfunción del sistema inmunológico, pero desde septiembre presentó problemas de salud por una neumonía.

David Sassoli es el primer presidente del Parlamento Europeo que murió mientras ejercía el cargo, sin embargo estaba a unos días de dejar el puesto, ya que el próximo martes se renovará la presidencia y David Sassoli no se postuló como candidato.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

El también periodista italiano asumió el cargo como presidente del Parlamento Europeo en julio de 2019, y su labor estuvo marcada por el impacto sanitario y económico de la pandemia de Covid-19, así como la consumación del Brexit.

Parlamento Europeo rinde homenaje a David Sassoli

Miembros del Parlamento Europeo rindieron un homenaje al socialista y ex periodista David Sassoli, tras morir en un hospital de Italia a los 65 años de edad.

Los legisladores se reunieron frente al parlamento de la Unión Europea (UE), en Bruselas, donde rindieron un minuto de silencio en memoria de David Sassoli.Todos los miembros del Parlamento Europeo participaron en la ceremonia de este martes.

Posteriormente, la cámara baja del parlamento honró a David Sassoli con una larga ronda de aplausos y algunos discursos en los que recordaron la labor y carrera del presidente del Parlamento Europeo.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, también rindió homenaje al presidente del Parlamento Europeo durante un discurso ante la cámara baja del parlamento.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del Consejo de la UE, Charles Michel, expresaron sus condolencias a la familia de David Sassoli.