¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 13 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este jueves 13 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO informa que Cofepris realizará investigación contra Fox

Durante la mañanera de AMLO se tocó el tema del supuesto negocio y comercialización de productos derivados de la mariguana por parte del expresidente Vicente Fox y López Obrador aseguró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizará una investigación para poder cancelar permisos.

AMLO habla sobre la Ley Minera

AMLO destacó que la iniciativa para reformar la Ley Minera y de aguas nacionales no representa un atentado contra los intereses de las empresas mineras. "No afecta, es cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones”, aseveró.

AMLO defiende a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Ante la supuesta denuncia por parte de la defensa legal de Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, para Américo Villarreal, el presidente AMLO lo defendió y señaló que es un buen gobernador y buena persona.

AMLO anuncia gira por la frontera

Durante la mañanera de AMLO, este informó sobre la siguiente gira que realizará por estados de la frontera norte, se prevé que pueda ser la próxima semana.