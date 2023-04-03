¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 03 de abril

Sigue la mañanera de AMLO de este lunes 03 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO habla sobre la inflación en este lunes 3 de abril de 2023

Durante la mañanera de AMLO, este afirmó que la inflación muestra una tendencia a la baja y que logró que se ubicara en 7.12%. Posteriormente, se dieron reconocimientos a las gasolineras y supermercados que dieron los precios más bajos de gasolina y canasta básica respectivamente.

Tramo 3 del Tren Maya

Actualmente, se construyen 78 pasos generales para comunicación entre las localidades y tienen ya un avance del 98%; asimismo, se tienen 114 kilómetros de balasto colocados y en la obra se han instalado más de 108 km de durmientes.

Caso de desvío de recursos en Sagalmex

Tras la vinculación a proceso de Fernando Hiram Zurita Jiménez, acusado de operar un desvío de más de 140 millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el presidente López Obrador, aseguró que habrá castigo por este millonario desfalco.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que Ignacio Ovalle no es responsable por los desvíos de al menos 15 mil 500 millones de pesos en #Segalmex pic.twitter.com/Pf9sR1Otex — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 3, 2023

El presidente López Obrador consideró que Ignacio Ovalle no es responsable por los desvíos de al menos 15 mil 500 millones de pesos en Segalmex.