Debaten diputados por juicio de Genaro García Luna

Una vez más el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos confronta a diputados en San Lázaro. Morena y el PAN cruzan acusaciones de protección a narcotraficantes

El tema fue inscrito en la sesión de este martes como agenda política.

En tribuna, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, puso el dedo sobre expresidentes. “Nunca Calderónsaludó a la madre del Chapo, pero andaba de la mano del Chapo todo el tiempo, como en su momento Vicente Fox lo dejó escapar de un penal de alta seguridad, el cabeza hueca y siguió Enrique Peña Nieto durante su gobierno ¿qué hace Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa en Indonesia? Lleva meses fuera del país. ¿Tendrá un poco de temor? ¿Tendrá un poco de preocupación que habrá ido a un país donde no hay acuerdo de extradición, por aquello de que ve la cosa muy complicada?”.

El PAN reviró las acusaciones del legislador petista.

“Todos son delincuentes que fueron, en su momento, perseguidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, aunque a ustedes no les guste. Rey Zambada asegura que dio sendos moches a los gobiernos de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México y de Andrés Manuel López Obrador y que financió sus campañas, porque aquí se dicen muchas cosas, pero se omite lo que no conviene, estaban metidos hasta el tuétano en el negocio del narcotráfico con los cárteles de la droga. Y qué me dicen de la participación activa, constante y probada en las campañas electorales de Michoacán, de Sinaloa, de Sonora, de San Luis Potosí, de Baja California Sur, del crimen organizado y también la del rey del huachicol, en la campaña de Tamaulipas, de eso no hablan porque no les conviene”, acusó el panista Jorge Triana.

Por Morena, Leonel Godoy arremetió “Genaro García Luna tuvo dos jefes: Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Por qué no los presentó como testigos de descargo? Que es un derecho que tiene todo acusado cuando es sujeto a proceso en Estados Unidos y aquí en México. ¿Por qué no lo hizo? Muy sencillo, muy sencillo, ni Vicente Fox ni Felipe Calderón al jurar podían decir mentiras, le mandaron decir que ni de chiste los fuera a presentar como testigos de descargo”.

MC defiende a Margarita Zavala.

En el debate, Movimiento Ciudadano cuestionó que el gobierno no haya sido capaz de enjuiciar al exsecretario de seguridad y salió en defensa de Margarita Zavala, ex primera dama.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC apunto “todas las sesiones le gritan a esta señora y la acusan de cosas que supuestamente hizo su esposo. Y la acusan de que estaba enterada y que cómo no iba a estar enterada, mientras tienen en su partido alcaldes, gobernadores y dirigentes políticos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Son la nueva mafia en el poder y por eso tienen que hablar de los juicios que se hacen en Estados Unidos y que su gobierno, cómplice del narcotráfico y del crimen, no tiene el valor de hacer aquí, compañeros”.

Pero el legislador del PT, Fernández Noroña replico “la diputada Zavala no es responsable de lo que hace su marido, pero sí gozó de la corrupción que su marido desarrolló, incluido el robo de la Presidencia”.

Por el PRD Elizabeth Pérez pidió poner todo en una balanza desde el daño que causa el crimen organizado hasta los que se encubren “Pero no hablarán del pasado de Bartlett, ese lo tienen muy escondido. Tampoco hablarán del presente de Segalmex, porque ese aquí no se escucha, mucho menos de los millones de moches que ya tienen a Delfina total y absolutamente calificada como una delincuente electoral”.

El PRI y el PRD reprocharon que Morena y el PT le den más peso al juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos y los problemas que aquejan a los ciudadanos se queden en segundo término.

“Son incontables las necesidades que hoy desafortunadamente las y los mexicanos requieren. Urge toda la atención del gobierno federal, así que resulta una falta de empatía y de responsabilidad generar distractores mediáticos” reprochó el priísta José Fletes.