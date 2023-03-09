Debaten senadores derechos de las mujeres, pero suspenden sesión

La sesión del Senado inició al filo de las 9.30 de la mañana para tratar el tema de los derechos de las mujeres. Con ese motivo y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el salón de Plenos se vistió de morado.

Las diferentes bancadas fijaron su postura. La senadora del Grupo Plural, Nancy De la Sierra pidió perdón por el trabajo que han realizado las legisladoras en favor de la mujer, pero que no ha sido suficiente.

“Perdón mujeres, perdón porque a pesar de lo que hemos hecho aquí siguen matando a once diariamente en nuestro México. Perdón mujeres porque más del 40 % de nosotras aún vive en situación de pobreza. Perdón mujeres porque más del 70 % de nosotras ha sufrido violencia”.

La senadora del PRI, Nuvia Mayorga denunció que en el mundo al menos cuatro de cada cinco mujeres enfrentan acoso en algún momento en su vida, muchas veces propensas a ser víctimas de la violencia doméstica y del abuso sexual en la infancia, algo que señaló, se acentúa en el país.

“Los datos indican que las mujeres siguen siendo discriminadas, agredidas física y verbalmente, asesinadas e ignoradas por un sistema judicial deficiente, carente de instituciones, ¿por qué? porque nos ha rebasado la corrupción y porque nuestro lastre más grande es la impunidad con la que vivimos en nuestro país”.

Derechos de las mujeres no son negociables, aseguran senadoras.

En su momento la senadora del PAN, Nadia Navarro resaltó que los derechos de las mujeres no son negociables y así lo deben asumir los gobiernos y la sociedad en su conjunto.

“Tenemos derecho a caminar sin miedo. Tenemos derecho a vivir en un Estado de paz. Pero sobre todo tenemos derecho a gozar plenamente de nuestros derechos. Una vida segura para nosotras no es negociable. Una vida segura para nosotras no debe pedir permios ni solicitar autorización”.

Para la morenista Blanca Piña, la lucha de la mujer sigue viva y no debe decaer en ningún momento.

"Las mujeres seguimos luchando por nuestros derechos como las que nos antecedieron y lograron el acceso al voto, a la educación o al estar en espacios de representación popular como los que tenemos en este momento en el Senado de esta República”.

Después de las posturas partidistas se guardó un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas en el país. En la sesión la senadora del PAN, Guadalupe Saldaña presentó una iniciativa para que la Secretaría de Economía establezca programas de apoyo y capacitación para las mujeres.

“Uno de los objetivos de la iniciativa que hoy pongo a consideración es que la Secretaría de Economía diseñe un programa de apoyo a las mujeres emprendedoras que fomente la inclusión de mujeres al sistema productivo; que las acompañen en el proceso de su emprendimiento; que las capaciten constantemente; que se les promueva el otorgamiento de subsidios; que se cree todo un ecosistema de mujeres emprendedoras; que se destine un porcentaje de compras de gobierno a las mujeres MiPymes”.

Presentan iniciativa para elevar a rango constitucional el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.

Minutos después el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong subió a tribuna a presentar una iniciativa que busca elevar a rango constitucional el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.

“Que nos obligue a acelerar el paso y a homologar, de una vez y por todas, el feminicidio y los delitos en razón de género en todo el país y que nos permita atender los vacíos legales que dan paso a la impunidad; porque la ley no puede seguir siendo pretexto para que las mujeres no reciban justicia”.

Suspenden sesión por falta de quórum.

Lo negro de la sesión fue que los trabajos se suspendieron por falta de quórum hora y media después de haber dado inicio. Los senadores del PAN y del PRI responsabilizaron a los de Morena por asistir al acto oficial en Palacio Nacional en lugar de permanecer en la sesión del Senado.

El senador Miguel Ángel Osorio Chong calificó como imperdonable la actitud de los legisladores de Morena y sus aliados. Sin embargo el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal justifico la falta de los legisladores de su partido y aclaró que en todas las bancadas había escaños vacíos.

“Hay una atención al ejecutivo federal que fue quien invitó a un grupo de senadoras de Morena pero también hay ausencia de los otros grupos parlamentarios, no quisiera meterme a eso pero ahí están las listas”.

Al final no faltó quien reprochó que la suspensión de la sesión refleja que los discursos y las palabras de los legisladores están alejados de la realidad y del compromiso con los ciudadanos, en especial con las mujeres.