Horas de pánico en la Universidad de Carolina del Norte, estudiante mata a profesor

Después de horas de pánico, la policía estadounidense detuvo al principal sospechoso, identificado como Tailei Qi, estudiante de doctorado, quien asesinó a un profesor la Universidad de Carolina del Norte, durante su incursión en la institución ubicada en Chapel Hill.

El hombre armado ha matado a tiros este lunes por la tarde a un miembro del cuerpo docente de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

La muerte del profesor se conoció poco después de que se informara del arresto del sospechoso del ataque, que mantuvo a la universidad sitiada y en pánico durante varias horas.

Se emitió una alerta por una persona peligrosa y armada

La universidad emitió una primera alerta poco después de las 13:00 hora local (17:00 GMT) indicando que había una persona peligrosa y armada "dentro o cerca" de las instalaciones.

Pidieron a la comunidad que se encerrasen en las aulas

El sospechoso, identificado como Tailei Qi, ha sido arrestado por las autoridades sobre las 15:15 horas (hora local) después de que la Policía pidió a los estudiantes y a los trabajadores que se encerrasen en las aulas del edificio.

Tres horas y quince minutos después, tanto la Policía local como ese centro universitario indicaron en la red social X (antes Twitter) que la situación se había resuelto, pero no informaron entonces de la existencia de ninguna víctima. Esta fue la escena a sólo seis días de inicio del año escolar.

Los estudiantes salieron con las manos en alto custodiados por oficiales

Qi es un estudiante ya graduado de la universidad que asistió también a la Universidad Estatal de Luisiana y a la Universidad de Wuhan, en China, según indica la institución académica en su página web.

Sus ex compañeros se dijeron sorprendidos

Sus ex compañeros se dijeron sorprendidos por los hechos y externaron que "nunca hubiera imaginado que sería el tipo de persona capaz de hacer este tipo de cosas". "Cuando estaba en las reuniones con él, siempre estaba muy callado".

El rector de la Universidad de Carolina del Norte, Kevin Guskiewicz, se ha mostrado "devastado y entristecido por el tiroteo" en uno de los edificios del campus en "donde llevamos a cabo nuestro importante trabajo de enseñanza, tutoría e investigación todos los días".

La Universidad de Carolina del Norte no dará detalles adicionales sobre la víctima mortal hasta confirmar que sus familiares hayan sido informados, explicó el rector.

"Este tiroteo daña la confianza y la seguridad que tan a menudo damos por sentado en nuestro campus. Trabajaremos para reconstruir esa confianza y seguridad", ha manifestado el rector.

El gobernador del estado, Roy Cooper, ha señalado en su perfil de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que estaba en contacto con las autoridades pertinentes:

"Esta es una forma trágica de empezar el nuevo semestre y el estado se encargará de proporcionar cualquier ayuda necesaria para apoyar a la comunidad universitaria", ha agregado.

476 tiroteos masivos en lo que va de año

En lo que va de año, según The Gun Violence Archive, que documenta los actos de violencia con armas de fuego en el país, ha habido en Estados Unidos 476 tiroteos masivos, un término que incluye un mínimo de cuatro personas heridas o fallecidas, sin contar al agresor.