PAN toma la tribuna del Senado para exigir nombramientos del INAI

Al filo de la una de la tarde con 15 minutos, los senadores del PAN tomaron la tribuna del Pleno del Senado para exigir que Morena llegue a un acuerdo para la elección de los comisionados del INAI .

Por la mañana colocaron una manta con la leyenda de que han pasado 18 días sin INAI debido a la falta de tres comisionados lo que hace que ese instituto de mantenga en la parálisis. En tribuna exigieron al grito de "hoy, hoy, hoy. Que se inicie el diálogo para llegar a un acuerdo".

El coordinador de esa bancada, Julen Rmentería dijo que Morena se resiste a la elección de los comisionados debido a que se sienten bien con la opacidad y la falta de transparencia.

"No daremos un paso atrás y no vamos a permitir que el olvido o que alguna otra razón pueda permitir que en este país se cancele la posibilidad del acceso a la información (...) Lo único que hace falta es voluntad y no estamos dispuestos, quiero decirles, a seguir permitiendo que el tiempo pase porque a quien estamos afectando es a la población", expresó el senador del PAN.

Ante la falta de acuerdos concluye sesión en el Senado

Por su parte el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal indicó que seguirán buscando los acuerdos y dialogar con la oposición. Afirmó que respetarán el derecho de los senadores de oposición a manifestarse. Reconoció que presentó un documento a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a su grupo parlamentario donde hace un análisis de la necesidad de permitir el funcionamiento del INAI.

El Pleno decretó un receso que concluyó a los 15 minutos aproximadamente y al no haber condiciones para continuar la sesión se dio por concluida. Se citó para este miércoles a la sesión solemne.

INAI pide sesionar con cuatro comisionados

La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atienda la controversia que presentaron para que el pleno pueda sesionar con cuatro comisionados ante la falta de nombramiento de los integrantes restantes.

"Reiterar nuestro compromiso, que es con México, no con los Poderes de la Unión, sí con la Ley, sí con la Constitución, sí con la sociedad, porque fue la sociedad quien dio origen al Instituto y en la medida en que más personas conozcan el por qué resulta fundamental esta Institución, estaremos en mejores condiciones de defenderla hay que defender los derechos de las y los mexicanos, por eso hay que defender al INAI”.