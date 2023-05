Cada vez son más los que se incriben a cursos de Defensa personal debido a la inseguridad en Edomex

Derivado de los altos índices de violencia e inseguridad que radican en el Estado de México (Edomex), hombres y mujeres han optado por acudir a cursos y seminarios de defensa personal, cursos que tienen montos económicos considerables con duraciones de un día hasta varias semanas, sin embargo hay quienes mencionan que para lograr mayor efectividad es mejor practicar un deporte de contacto de manera disciplinada.

Tomás Manuel Arellano, quien es un bioxeador profesional señala que: “No es lo mismo el ring, arriba, pelear y abajo, abajo solamente vas a tener la idea y arriba ya tienes una experiencia. Nosotros tratamos de buscar algo que se llama inercia, a la hora de estar peleando, tu reaccionas, por inercia lo haces sin pensar”.

Aunque también hay quienes señalan que no se trata de diferenciar sino de complementar, Carlos López, integrante de “Warriors Thai Metepec”, dice que: “No se a lo mejor una situación de agresión sexual, no es lo mismo saber hacer un triángulo y nada mas saber hacerlo a saber hacerlo y tener la fuerza el temple para hacerlo, entonces es donde yo veo esa relación entre deporte de contacto y defensa personal”. Sin embargo, los golpes y las patadas no son los únicos temas que se deben de poner sobre la mesa.

Carlos Carmona, un especialista e investigador de la ciencia de la defensa personal, asegura que: “Realmente muchos de los cursos actuales se enfocan mucho en la parte reactiva que es básicamente golpes, patadas, llaves, submision y salir y todo eso, que es lo más atractivo para la gente pero no es el cien por ciento de lo que es la defensa personal, anexo a ello tenemos que trabajar lo que es la parte proactiva que es básicamente, la táctica, la técnica, la parte de la filosofía, la psicología, la parte de la meditación y también tenemos que trabajar el conocimiento de las leyes”.

¿Qué técnicas de defensa personal existen?

En defensa personal existen cinco técnicas. La posición de guardia, posición de guardia es la que se emplea como inicio en numerosas artes marciales y consiste en flexionar ligeramente las rodillas con las piernas abiertas y bajar las caderas. También existen el Agarre frontal, el agarre por detrás o del pelo, el ataque en el suelo y la flexión de dedos.