Dejar presidencia de Cámara de Diputados depende de acuerdos con Morena: Creel

Tras rechazar el uso de recursos públicos de la Cámara de Diputados para promoverse, el panista Santiago Creel, insiste en que su permanencia como presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro depende de que Morena garantice llegada de un panista en el cargo y se respeten las acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Santiago Creel dijo que no pondrá fecha a su salida de la presidente de San Lázaro, pues, eso depende de que Morena acepte. No obstante, reconoció que una vez que cumpla con las 150 mil firmas que requiere para pasar a la segunda etapa de la contienda interna para construir el Frente Amplio necesitará tempo.

Afirma Creel que ha tenido pláticas con Ignacio Mier

“No quiero dar ni fechas ni nada, todo depende de esas dos condiciones que acabo de mencionar, porque primero es mi responsabilidad como Presidente de un Poder del Estado mexicano. Vamos a verlo la próxima semana porque una vez que cumpla con lo de las firmas, necesitaré de tiempo completo. No es, obviamente, por utilizar el cargo o la infraestructura de la Cámara que no lo voy a hacer y nunca lo haría, sino por el tiempo”, sostuvo.

El presidente de la Cámara de Diputados informó que ha tenido pláticas con el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, con miras a encontrar un acuerdo por la vía jurídica constitucional, pues, su caso es un hecho inédito.