Delegación de alto nivel de EU visitará China en los próximos días

Una delegación estadounidense de alto nivel viajará a China la próxima semana para dar seguimiento a las recientes conversaciones del presidente, Joe Biden, con su par chino, Xi Jinping, y prepararse para la visita del secretario de Estado Antony Blinken a inicios del próximo año, dijo el sábado el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El anuncio de Estados Unidos se produce tras los comentarios de un funcionario de alto rango de la Casa Blanca de que China quiere estabilizar las relaciones con Estados Unidos a corto plazo, ya que enfrenta desafíos económicos internos y el retroceso en Asia a su enérgica diplomacia.

El presidente Joe Biden, y el mandatario chino, Xi Jinping, entablaron conversaciones directas sobre Taiwán y Corea del Norte al margen de la cumbre del G20 en Indonesia a mediados de noviembre, una reunión destinada a evitar que las tensas relaciones entre las mayores economías del mundo se conviertan en una nueva Guerra Fría.

Los dos líderes prometieron comunicaciones más frecuentes en un momento de diferencias latentes también sobre derechos humanos, la invasión rusa de Ucrania y cuestiones económicas.

El Departamento de Estado dijo que la delegación dará seguimiento a la reunión "para continuar manejando responsablemente la competencia entre nuestros dos países y explorar áreas potenciales de cooperación" y también sentará las bases para la visita de Blinken.

Senior U.S. delegation to visit China in coming days https://t.co/GNmlNhoOEA pic.twitter.com/eESPcSOYqv — Reuters U.S. News (@ReutersUS) December 11, 2022

¿Quiénes conformarán la delegación de EU en China?

El subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Daniel Kritenbrink, y la directora senior del Consejo de Seguridad Nacional para China y Taiwán, Laura Rosenberger, viajarán a China, Corea del Sur y Japón del 11 al 14 de diciembre, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado.

Las frustraciones por los estrictos protocolos contra el Covid-19 de China se convirtieron en protestas generalizadas el mes pasado, la mayor muestra de descontento público desde que Xi llegó al poder en 2012. Las normas contribuyeron a la desaceleración de la economía.

El coordinador del Indo-Pacífico de la Casa Blanca, Kurt Campbell, dijo el jueves que esos problemas, junto con las percepciones de que China había antagonizado a muchos de sus vecinos, significaban que estaba interesada en lazos más predecibles con Washington en el "corto plazo".

Campbell habló en un evento del Foro de Seguridad de Aspen en Washington dos días después de que Estados Unidos anunciara planes para intensificar su presencia militar rotativa en el aliado clave de la región, Australia, en medio de preocupaciones compartidas sobre China.