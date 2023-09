VIDEO: Delfina Gómez inicia gira de “agradecimiento” en Ecatepec; evento termina en golpiza

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, inició en Ecatepec su “gira de agradecimiento”, pero el evento no terminó de la mejor manera debido a una pelea campal que se registró entre los asistentes, quienes pasaron de los empujones a los golpes.

El enfrentamiento comenzó durante la participación de la mandataria, quien aprovechó su discurso para comprometerse a resolver los problemas del municipio y el estado. Entre ellos enlistó acciones en materia de seguridad, agua, movilidad y servicios de salud pública.

“Durante mi gobierno no volverán a sentirse marginados o excluidos, todos somos iguales, estaremos pendientes de que las obras y los programas lleguen a la gente de Ecatepec. No habrá privilegios, no más corrupción o excesos, se acabarán los abusos y terminaremos con la desigualdad”, declaró.

Así fue la pelea campal en evento de Delfina Gómez

Unos minutos antes de finalizar su discurso, asistentes al evento de Delfina Gómez comenzaron a empujarse unos con otros hasta que acabaron en puñetazos y jalones.

Morenistas vs. Morenistas 🥊



A golpes terminó evento de agradecimiento de Delfina Gómez en #Ecatepec



[📹 @LauraBruges] pic.twitter.com/CNqhdiMsYG — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 20, 2023

Según testigos, la discusión comenzó cuando seguidores del regidor morenista Fernando Martínez Vargas intentaron desplegar una manta en la que le expresaban su apoyo, pero otros asistentes se inconformaron y comenzó la riña que atrajo la mirada de Delfina Gómez por algunos segundos.

Rápidamente, la gobernadora pidió que se atendiera el asunto y continuó con su mensaje en el que agradeció a los militantes de Morena y habitantes de Ecatepec por votar por ella en las pasadas elecciones. Además, se comprometió a regresar a inaugurar obras y supervisar la entrega de programas sociales.

Los seguidores lograron calmar los ánimos por unos segundos, pero cuando Delfina Gómez Álvarez terminó su mensaje y llamó a la unidad, nuevamente comenzó el forcejeo entre todos y se armó la batalla campal. Hasta el momento se desconoce si alguna persona resultó lesionada o detenida por el incidente.

En tanto, Delfina Gómez no se ha pronunciado al respecto sobre la ‘golpiza’ que se registró en el inicio de su “gira de agradecimiento” en Ecatepec.