VIDEO: Delincuentes balean vivienda y mueren tras olvidar granada activa en su auto; sucedió en Ecuador

Un grupo de delincuentes murieron poco después de que balearon una vivienda de la localidad de La Concordia en Ecuador. Presuntamente, estas “fichitas” olvidaron que tenían una granada activa en el interior del auto en el que emprendieron la huida.

Mediante un video que se hizo viral en redes sociales, se puede observar los momentos en que el grupo de delincuentes efectúan una serie de disparos contra una vivienda. Conforme a las imágenes que fueron captadas por una cámara de seguridad, se puede observar cómo estos sujetos armados realizan disparos en contra de una vivienda en un ataque registrado en la localidad de La Concordia, un sector de la ciudad de Santo Domingo en Ecuador.

En el video que tiene la fecha del pasado sábado 2 de septiembre (2023), se puede observar a seis personas que se encuentran armadas mientras visten sudaderas con capucha, además de gorras como para tapar su identidad. Todos se encuentran de pie frente a una vivienda y súbitamente todos descargan sus armas al mismo tiempo en contra de una casa.

Delincuente lanzó el seguro en lugar de la granada actvia durante ataque a casa en Ecuador

En el video se escucha a uno de los sujetos mientras dice:"Métale plomo, métale plomo", unos instantes después se puede escuchar como el mismo hombre grita "Rápido, rápido", con la intención de que el resto de los delincuentes se suban rápido al auto para emprender la huida.

Los delincuentes al parecer terminan su objetivo y se dirigen a un automóvil que se encuentra estacionado en la misma calle, sin embargo, unos momento antes de emprender la huida, se logra observar como uno de ellos efectúa un extraño movimiento, sin embargo no se logra identificar si es que se le traba el arma o si se trata del momento en que deja la granada activa. Estos delincuentes se suben al auto y éste abandona la escena, la huida dura unos cuantos metros y justo antes de desaparecer del ángulo y capacidad de la cámara, el auto explota repentinamente.

Autoridades ecuatorianas tienen la hipótesis acerca de que el último hombre en subir al auto, lanzó el seguro en lugar de lanzar la granada que tenía en las manos, es decir que este conservó el cuerpo explosivo, que unos instantes más tarde le causó la muerte junto con sus otros cómplices. Este lamentable hecho dejó cuatro muertos y dos heridos de gravedad, esperan que los dos sobrevivientes se recuperen para que puedan explicar lo que pasó además de rendir cuenta ante las autoridades.