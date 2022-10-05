México prepara segunda demanda contra fabricantes de armas en Arizona

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que México prepara su segunda demanda contra fabricantes de armas y se hará en Arizona, así lo anunció durante su comparecencia en el Senado.

“Estamos preparando la segunda demanda contra las armas, hubo una legislación bipartidista en Estados Unidos que establece como delito federal el tráfico ilícito de armas y penaliza a los prestanombres o quienes compren armas que van destinadas a los delincuentes”, explicó Ebrard en el pleno.

Aseguró que México ha tenido que defender el espacio de la #política y promover acuerdos encaminados a la #paz.



Destacó que es necesario invitar a otros actores mundiales para defender la mediación para acabar con el conflicto y la #guerra. pic.twitter.com/tupSD14aGL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2022

El canciller explicó que esta ley entró en vigor en julio pasado y buscarán que se finquen responsabilidades a los prestanombres porque saben el destino de las armas que comercializan.

“Vamos a demostrar que en muchos de estos puntos condados están operando prestanombres y se tiene que fincar responsabilidades penales porque las empresas que están vendiendo armas claro que saben a dónde van esas armas.

Ebrard indicó que la demanda por el tráfico de armas es para combatir la violencia en México, ya que dijo que en al menos 10 condados de Estados Unidos se reportan ventas de armas, pues dijo que es imposible combatir la violencia con ese nivel de armas en circulación.

"De enero a 2020 a esta fecha, 55 mil 996 armas fueron aseguradas, la inmensa mayoría en la frontera, por razón lógica cuando cruzan o acaban de cruzar se aseguren armas, de esas 21 mil 430 son armas largas, de alto poder, el tráfico de estas armas es superior que todo lo que se compra para las Fuerzas Armadas o policías".

Ebrard descarta conflicto con Biden por fabricantes de armas

El canciller rechazó que por la demanda a fabricantes de armas exista un conflicto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues explicó que coinciden en este aspecto.

“Vamos a ir un litigio que va ir creciendo, pero no quiere decir que tenemos un conflicto con Estados Unidos, es más Biden coincide”, expresó.

Canciller @m_ebrard explicando las acciones legales de 🇲🇽 en contra de la negligencia en el comercio de armas en 🇺🇸



"¿Cuál es la prioridad de México?: las armas"#NoMásTráficoDeArmas pic.twitter.com/fspfivTQAB — Alejandro Celorio A. (@acelorioa) October 5, 2022

México apelará decisión sobre demanda contra fabricantes de armas

Ebrard anunció que México apelará la decisión del juez de la Corte de Distrito en Boston, Massachusetts, que desechó la demanda a fabricantes de armas.

Agregó que México ya reconoció que se deben detener a integrantes y cabezas de los cárteles del crimen organizado, pero también Estados Unidos reconoció que se debe trabajar en una estrategia de seguridad común y una de ella es el combate al tráfico de armas.

“Así como ustedes comentan plantean que México debe de participar en una estrategia de seguridad común, así nosotros necesitamos eficacia y contundencia, no se vale decir es una decisión estatal”, explicó ante senadores sobre la próxima reunión de seguridad de la siguiente semana.

Dijo que el sistema de paneles permitirá llegar a un acuerdo antes de que se dirima por poder relativo, es decir, que las empresas de cada país promuevan lo que crean legítimos intereses y son un incentivo para llegar a un acuerdo.