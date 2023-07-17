Ahora desde la Cámara de Diputados, Morena le pone lupa a la panista Xóchitl Gálvez.

El diputado de Morena, Alejandro Robles Gómez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, por varios presuntos delitos entre los que figuran enriquecimiento y lavado de dinero.

Denuncia se hace extensiva a la Unidad de Inteligencia Financiera.

La denuncia presentada este lunes también se hizo extensiva a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En conferencia de prensa, el diputado de Morena, pidió se investigue a la senadora, pues, desde el 2002 en su declaración patrimonial hay información oculta sobre las empresas particulares de su propiedad y los ingresos de estas, porque lo que hay sospecha de que los contratos sean a cambio de favores.

“Estamos hablando de un concurso de delitos, no se enriqueció así por obra y gracias del espíritu santo sino echo mano desde toda una ingeniería financiera que le ha permitido amasar esa fortuna, evadir impuestos y lavar dinero, pero que se haga esta investigación, vamos a ver si es cierto que pago los impuestos y vamos a ver si es cierto que esos contrataos no han sido resultado de los edificios , de toda esta gentrificación que autorizó en la Miguel Hidalgo, de todas estas licencias Y se logra deslindar de lo que es la mafia azul en la Ciudad de México y de lo que es el cartel inmobiliario”, acusó el diputado de Morena.