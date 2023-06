Denuncian participación de adulto en pelea de estudiantes en Veracruz

La pelea entre dos estudiantes ocurrió el viernes 23 de junio en el puerto de Veracruz. Los golpes fueron grabados y difundidos en redes sociales por jóvenes que la presenciaron.

Francisco, uno de los participantes de la riña, señaló que son estudiantes del CBTIS y Conalep de Veracruz que se enfrentaban en una segunda pelea presentamente incitada por el padre de su contrincante.

“Yo no tenía ningún problema con él, simplemente llegó, nos hicimos de palabras que, si yo me creía no sé qué y me sentí amenazado de todo lo que me estuvo diciendo no me dejé y nos peleamos, yo pensé que había quedado el problema hasta ahí, a la semana llega el señor con el hijo y me dice que me volviera a pegar con él”, señaló Francisco.

Durante a pelea el adulto lo agredió cuando vio que llevaba ventaja sobre su hijo. Ante estos hechos la madre de Francisco pide que haya sanción contra el adulto que incitó y agredió al menor.

"Él es el que induce, incita a que ellos pelean, la mayoría son en el pecho. Yo no sabía, mi hijo me lo ocultó, porque si no yo hubiera buscado para ver cuál era el problema y llegar a un acuerdo con el papá de este joven”, aseguró Iraís Morales, madre de Francisco.

Por este incidente ya existe una denuncia contra el papá del menor que presuntamente agredió a Francisco en la riña.