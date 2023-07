Denuncian que taxista no entregó uniformes del equipo de Matemáticas

La cuenta oficial en Twitter de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) solicitó el apoyo de las autoridades de la Ciudad de México para localizar al chofer de un taxi de aplicación que no entregó los uniformes del equipo de Matemáticas, quienes deben estar mañana en Centroamérica.

En días pasados, la delegación mexicana concluyó su participación en la Olimpiada Internacional de Matemáticas con una buena posición que alegró a México: en la décimo tercera del medallero.

Solicitamos ayuda a @Uber_MEX para localizar al chofer que NO entregó los uniformes de nuestro equipo de Matemáticas que parte mañana a la olimpiada Centroamericana // ayuda @SSC_CDMX @UCS_GCDMX @martibatres https://t.co/g2HYg1MpHv — OMM (@ommtw) July 22, 2023

“Solicitamos ayuda a @Uber_MEX para localizar al chofer que NO entregó los uniformes de nuestro equipo de Matemáticas que parte mañana a la olimpiada Centroamericana // ayuda (sic)", escribió la OMM en su cuenta de Twitter sin que hasta el momento se conozca de alguna respuesta por parte de la empresa de taxis por aplicación.

Al llamado se han sumado algunos usuarios de esta red social para apoyar a la localización tanto del tacista de aplicación como de los uniformes de los jóvenes, pues el día de mañana deben presentarse en Centroamérica.

“Oye @Uber_MEX, este conductor no ha llegado a donde debía entregar un paquete, no me contestó el teléfono y terminó ya la ruta. No puedo contactar con ustedes vía telefónica. ¿Que hacemos?”, escribió el usuario @arturopootva.

Oye @Uber_MEX, este conductor no ha llegado a donde debía entregar un paquete, no me contestó el teléfono y terminó ya la ruta. No puedo contactar con ustedes vía telefónica. ¿Que hacemos? pic.twitter.com/Joz1mUyzOV — Arthur Vázquez  (@arturopootva) July 22, 2023

El 11 de julio pasado un joven mexicano dio la medalla de oro al país en la 64 Olimpiada Internacional de Matemáticas, se trató de Rogelio Guerrero Reyes de Aguascalientes.

Esta es fue quinta medalla dorada obtenida durante todas las participaciones del país en esta justa internacional. La delegación mexicana concluyó su participación en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en la décimo tercera posición del medallero.

Omar Farid, de Guerrero, Victor Bernal, de Sinaloa, y Eric Ransom, de Nuevo León, obtuvieron las medallas de plata. Luis Martínez, de Nuevo León, y Mateo, de la Ciudad de México, lograron las medallas de bronce para orgullo del país.